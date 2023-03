Nouveau livre "Comment optimiser l'usage d'OpenAI et ChatGPT ?" dans le tourisme

"Comment optimiser l'usage d'OpenAI et ChatGPT ? - Le cas du tourisme" est un ouvrage coécrit par Claudia BENASSI-FALTYS et Jean-Claude MORAND.



Le livre de 106 pages explore " les récents développements du traitement du langage naturel et leur impact sur l'industrie du tourisme."



Il détaille notamment les différents aspects liés à l'utilisation de ChatGPT pour le tourisme et l’hôtellerie : "ils se concentrent sur les façons dont ce système peut améliorer les services aux clients et comment les socioprofessionnels de cette industrie peuvent s'en emparer" indique un communiqué de presse.



L'ouvrage présent des cas pratiques mais également un glossaire pour décrypter le jargon de l'intelligence artificielle.



L’ouvrage (que la rédaction n'a pas encore lu) est disponible sur AMAZON.FR sous deux formats : Kindle ou broché.