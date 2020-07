Nouveau membre Relais et Châteaux : Le Bora Bora Pearl Beach Resort and Spa rouvre le 1er septembre prochain

En remplissant tous les critères qui permettent de devenir Relais & châteaux, le Bora Bora Beach Resort & Spa entame une nouvelle ère à l’occasion de sa réouverture.



Pearls Resort of Tahiti rejoint ainsi le palmarès des adresses les plus prestigieuses du Pacifique avec ses 3 hôtels, le mythique Taha’a Island Resort and Spa, premier Relais & Châteaux en Polynésie depuis 2001 et ses 2 derniers membres qui ont rejoint cette année l’illustre association, le Nuku Hiva Pearl Lodge aux Marquises et le Bora Bora Pearl Beach Resort and Spa .



Situé seul sur un motu , face au Mont Otemanu, le Bora Bora Pearl Beach Resort and Spa propose de spacieuses villas entièrement climatisés au milieu d’une magnifique cocoteraie longeant une plage de sable donnant sur le lagon et ses eaux turquoises.



D’importants travaux ont été entrepris dans les partie communes avec l’agrandissement du restaurant TEVAIROA, l'évolution du MIKI MIKI Bar en restaurant au bord de la piscine, l'ajout d’un bar immergé dans piscine et d’un bar à vins et champagnes entièrement climatisé.



Courant 2021, un restaurant gourmet entièrement climatisé viendra compléter l'offre restauration.