Nouveau rendez-vous : les Big bonnes news du tourisme sur Saliha Radio

Travaillant pour TourMaG.com depuis plusieurs années déjà, la journaliste tourisme et créatrice du podcast voyage "les Podtrips", Saliha Hadj-Djilani, a fondé cette radio début octobre 2020 et il lui paraissait essentiel de lancer un programme dédié au tourisme à contre-courant des mauvaises nouvelles



« On vit une époque difficile pour le tourisme mais beaucoup d’acteurs du secteur ne baissent pas les bras et ont de belles initiatives pour relancer leur activité mais on ne les entend pas assez…



TourMaG.com est cependant un des médias leaders du tourisme qui le fait le mieux selon moi. C’est ainsi qu’est née l’idée de cet entretien hebdomadaire spécial bonnes nouvelles dans le tourisme avec TourMaG.com. Rien de tel que l’audio et le digital pour répandre ces infos positives à tous . » explique-t-elle.



Rendez-vous chaque lundi 10h sur Saliha Radio pour écouter les big bonnes news du tourisme de Fabien Da Luz au micro de Saliha Hadj-Djilani sur Saliha Radio, disponible en replay sur le site de la radio mardi à 10h.