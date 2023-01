Appli mobile TourMaG



Nouveauté Costa pour animer vos ventes et créer de la demande : "promo tout compris, c’est parti avec les soldes !" Partir en croisière avec les soldes de Costa : des vacances sans soucis pour vos clients !

Envoyer à un ami Partager cet article

Avec la Promo Tout Compris, les boissons sont incluses et vos clients pourront voyager avec des remises allant jusqu’à 500€ par cabine. Réservez entre le 5/01 et le 6/02/2023 et vos clients repartiront de votre agence, grace aux soldes Costa, avec un incroyable voyage à bord de nos navires.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 16 Janvier 2023





✔ Remises jusqu’à 500€ par cabine ! Réservez votre croisière TOUT COMPRIS, du 4 janvier au 06 février 2023

✔ Gratuit pour les enfants -18 ans.

✔ Annulation gratuite jusqu’à 30 jours à compter de la date de départ de la croisière, pour les départs jusqu'au 31/03/23.

✔ Annulation gratuite jusqu’à 60 jours à compter de la date de départ de la croisière, pour les départs à partir du 01/04/2023 jusqu'au 30/11/23.



👉 Liste Croisières et KIT de ventes sur

✔ Remises jusqu’à 500€ par cabine ! Réservez votre croisière TOUT COMPRIS, du 4 janvier au 06 février 2023✔ Gratuit pour les enfants -18 ans.✔ Annulation gratuite jusqu’à 30 jours à compter de la date de départ de la croisière, pour les départs jusqu'au 31/03/23.✔ Annulation gratuite jusqu’à 60 jours à compter de la date de départ de la croisière, pour les départs à partir du 01/04/2023 jusqu'au 30/11/23.👉 Liste Croisières et KIT de ventes sur Costa EXTRA

Une grande campagne TV , sur tous les écrans des français, pendant 4 semaines dès le 2 janvier • Un film publicitaire qui casse les codes de la croisière pour surprendre, séduire et attirer dans vos agences de nouveaux clients

• La mise en avant du Tout inclus Costa, pour répondre au besoin de transparence des prix souhaité par les clients

• Une campagne multicanal TV et digitale (web, réseaux sociaux, vidéos...)



Les plus belles destinations Découvrir les paysages évocateurs et les villes intemporelles de la Méditerranée Occidentale. Explorer les trésors artistiques de Valence, plonger dans les eaux cristallines de Palma ou découvrir la légendaire île rocheuse d'Es Vedrà et la richesse culturelle du centre historique de Dalt Vila à Ibiza.



Si, au contraire, vos clients aiment les destinations tropicales, embarquez pour les Caraïbes ! Les merveilleuses grottes vertes d'Ocho Rios, les couleurs extraordinaires de la forêt tropicale à Sainte-Lucie ou le spectaculaire récif de Buccoo à Tobago les attendent.



Ils n’ont que quelques jours de disponibles pour leurs vacances ? Optez alors pour une mini croisière, pour plonger dans l'univers artistique de Gaudí à Barcelone, ou apprendre à faire du vrai pesto génois avec les restaurateurs de Finalborgo.



Avec nos guides experts, ils découvriront des lieux inattendus et vivront des expériences durables, respectueuses de la planète et à la portée de tous. De plus, avec les excursions Costa les plus longues de tous les temps, ils pourront explorer les destinations en toute tranquillité.



Un Kit Ventes et Marketing est disponible en téléchargement sur EXTRA :



• Nombreuses Affichettes vitrines A4 formats portraits et paysages, Offre Promo, Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes et Emirats

• Bannières Web, Visuels Post Facebook et Instagram, Visuels newsletters, Signatures email,

• Nombreux formats



Profitez en pour mettre en avant cette offre et la communiquer à vos clients.



Sur EXTRA rien de plus simple pour identifier les croisières concernées par cette promotion Créer une nouvelle recherche dans le moteur de recherche et, dans les résultats, cochez à gauche, dans "Promotions en cours", la ligne "Tout Compris".



Les croisières correspondantes à vos filtres de recherche et concernées par notre promotion s'afficheront avec le discount affiché et inclus dans le nouveau tarif hors FSB.



Détails et conditions de l'offre promo tout compris La promotion est valable :

● Pour les réservations effectuées entre le 04 janvier 2023 et le 06 février 2023

● Sur une sélection de départs de croisières en Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes et Moyen-Orient compris entre février 2023 et décembre 2023 (hors Tour du Monde entier et tronçons).

Remise jusqu’à 500 € (soit 250 € par personne) valable sur les Tarifs My Cruise, All Inclusive et Super All Inclusive en base double et hors Forfait de Séjour à Bord. 500 € de remise maximum uniquement sur une sélection de départs en cabine balcon.



Le tarif My Cruise inclut :

● Charges portuaires

● Pension complète hors boissons

● Les vols, si cela est expressément indiqué dans le départ choisi.



Le tarif All Inclusive inclut :

● Charges portuaires

● Pension complète

● Forfait boissons My Drinks

● Les vols, si cela est expressément indiqué dans le départ choisi.



Le tarif Super All Inclusive inclut :

● Charges portuaires

● Pension complète

● Forfait boissons My Drinks

● Forfait 3 excursions My Exploration

● Les vols, si cela est expressément indiqué dans le départ choisi.



Le tarif Promo C|Club :

Remises exclusives sur une sélection de départs réparties par niveau de Club, jusqu’à un maximum de 20%. Les Membres bénéficient des remises dans la limite des places disponibles pour chaque départ. Costa se réserve le droit de suspendre la validité à tout moment pour des raisons de fonctionnement.



Est exclu du montant de la croisière le Forfait de Séjour à bord (à prépayer ou débité quotidiennement à bord) d’un prix de 11 € par nuits pour les adultes et de 5,5 € par jour pour les enfants. La promotion vous permet de verser un acompte de seulement 50,00 € par personne au moment de l'achat. La promotion est cumulable avec les réductions dédiées aux clients du Costa Club et avec les bons de réduction de 10%. Elle ne peut pas être combinée avec d'autres promotions et n’est pas rétroactive. Cette initiative a une disponibilité limitée jusqu'à ce que toutes les cabines à prix réduit réservées pour le départ sélectionné soient épuisées.



Annulation gratuite : Pour toutes nouvelles réservations individuelles effectuées entre le 04 janvier 2023 et le 06 février 2023 sur des croisières ayant un départ entre le 04 janvier 2023 et le 31 mars 2023, en tarif MyCruise, Super All Inclusive et All Inclusive, Costa vous permet de reporter ou d'annuler votre croisière jusqu'à 30 jours avant la date de départ de la croisière concernée, sans frais. De même, pour toute nouvelle réservation individuelle effectuée entre le 04 janvier 2023 et le 05 février 2023 sur les croisières ayant un départ entre le 1 avril 2023 et le 31 décembre 2023, en tarif MyCruise, Super All Inclusive et All Inclusive, Costa vous permet de reporter ou d'annuler votre croisière jusqu'à 60 jours avant la date de départ de la croisière concernée, sans frais. En cas d'annulation, Costa vous proposera un avoir (égal au montant net que vous aurez déjà payé à Costa, exclusivement pour la partie maritime de la croisière, boissons comprises) ou un remboursement en numéraire. Sont exclus du montant de l’avoir ou du remboursement les éventuels vols Flex (vol en tarif promotionnel non- remboursable), les assurances et autres services spéciaux. L’avoir aura une validité de 18 mois à compter de sa date d’émission.



Acompte 50€ : Valable pour toutes les réservations effectuées entre le 04 janvier 2023 et le 06 février 2023. Applicable sur une sélection des départs entre le 04 janvier 2023 et le 31 décembre 2023 et sur tous les tarifs. Offre valable jusqu’à 30 jours avant le départ de la croisière.

SPÉCIALE FAMILLES : Pour 1 ou 2 mineurs de moins de 18 ans, en cabine avec 2 adultes qui ont réservé avec un tarif My Cruise, All inclusive, Super All Inclusive vous paierez seulement leurs taxes et charges portuaires, leur Forfait de Séjour à Bord et les éventuels assurances, vols, transferts et dépenses à caractère personnel. La promotion est valable toute l’année, sauf sur les départs Nouvel An et les Tours du Monde. Pour les formules vol(s)+croisière, la gratuité s’applique uniquement sur la partie croisière et ne comprend pas les vols, transferts et les éventuels suppléments carburant, dont les prix seront communiqués au moment de la réservation. Pour les réservations au tarif All inclusive ou Super All Inclusive, la promotion comprend également les formules boissons correspondantes. La promotion Spéciale familles est valable pour un maximum de 2 enfants par cabine et n’est pas cumulable avec d’autres promotions. Le prix pour les adultes, communiqué au moment de la réservation, pourra subir des modifications (augmentation ou réduction) si le nombre de mineurs occupant la cabine change.



Promo C|Club : Conditions de la Promo C|Club

La promotion est valable : pour les réservations effectuées entre le 04 janvier 2023 et le 06 février 2023. sur une sélection de départs de croisières en Méditerranée, Caraïbes et Moyen-Orient compris entre septembre 2023 et février 2024 (hors Tour du Monde entier et tronçons).

Les remises C|Club allant jusqu'à 20% changent selon les différents niveaux d’adhésion (Blue 5%, Bronze 10%, Silver 15%, Gold et Platinum 20%) et s’étendent aux deux premiers passagers adultes occupant la même cabine. Elles ne s'appliquent pas aux moins de 18 ans.

Les remises sont valables sur les tarifs MyCruise, All Inclusive et Super All Inclusive. Elles sont cumulables avec les vouchers 10% et la Promo Tout Compris.

Les remises s’appliquent uniquement sur la part maritime : sont exclus les vols, les forfaits de boissons, les transferts, les excursions, l’assurance et les suppléments carburant.

Les remises ne sont pas rétroactives.

Les remises C|Club ne s’appliquent pas aux tarifs promotionnels.



Pour en savoir plus : Rendez-vous sur www.CostaExtra.fr



Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations !

Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations !

Lu 136 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Hiver 2023/2024 : PONANT révèle les trésors de l’océan Indien Été 2024 : l’Arctique secret avec PONANT