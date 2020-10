Nouvelle agence Le voyage selon Alfred à Voiron : Nous ressortirons plus forts de cette période !

TourMaG.com - Justement, vos clients ont-ils été compréhensifs ?



Carole Lana : Nous avons une chance folle. Nous avons de vraies relations avec nos clients. Certains nous ont suivis quand nous avons quitté l'agence Kuoni pour créer Le Voyage selon Alfred.



Nous avons eu disons trois cas pour lesquels nous avons rencontré quelques soucis, qui à l'arrivée ont été résolus. Nous avons eu des cadeaux, des fleurs et des messages de soutien. Nous n'avons pas une clientèle de passage, mais des clients fidèles qui sont proches de nous.



TourMaG.com - Avez-vous réussi à faire quelques ventes cet été notamment ?



Carole Lana : Nous avons réalisé plus de ventes que ce que nous espérions en août. Nous avons eu aussi quelques ventes en septembre. Mais en octobre, nous nous heurtons au problème des tests PCR. Nous avons perdu quelques dossiers Ponant et également sur la Réunion.



Nous avons réalisé aussi quelques dossiers sur la France. Nous avons réalisé des dossiers pour des croisières Ponant en Corse, en Bretagne ou à Bordeaux. Certains clients ont fait aussi le choix de nous soutenir en nous faisant travailler sur des week-ends dans le Lubéron, à Chamonix. Mais c'était vraiment par solidarité.



TourMaG.com - Que pensez-vous des aides annoncées par le gouvernement pour soutenir le secteur ?



Carole Lana : C'est une vraie bouffée d'oxygène, notamment concernant le fonds de solidarité. Nous étions jusqu'ici complètement exclus du dispositif. Nos équipes sont aussi au chômage partiel. Notre entreprise va tenir le coup, nous avons une bonne trésorerie.



Nous sommes une petite structure, nous pouvons très facilement couper les dépenses qui nous paraissent inutiles. Et puis comme je vous l'expliquais plus haut, Marie-Joëlle et moi-même avons été sur le pont tout l'été.



C'est peut-être finalement plus simple pour une structure dont les dirigeants sont dans l'opérationnel. Les plus grands groupes ont été obligés de fermer les agences... D'ailleurs nous avons récupéré quelques clients d'agences qui n'ont pas rouvert cet été.



TourMaG.com - L'ordonnance sur les à-valoir n'est-elle pas finalement une bombe à retardement ?



Carole Lana : Non c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir eu à sortir d'un seul coup tous les remboursements. L'ordonnance nous permet de les étaler sur 18 mois.



Sans l'ordonnance, la situation aurait été très compliquée pour tout le monde. Les à-valoir nous ont sauvés, après il faudra voir comment tout cela évolue. Mais nous avons déjà eu pas mal de reports.



Désormais pour chaque voyage annulé, il faut rembourser sous 14 jours. Quand certaines compagnies continuent à faire des avoirs... Cette crise nous a appris qu'il va falloir travailler différemment !