Nuit de la lecture : la grande fête du livre aura lieu ce samedi

propose une installation sonore et musicale dans un WC aménagé :// dans le noir pour une écoute de lectures de textes lus par des usagers de la médiathèque.A Montlouis-sur-Loire vous pourrez jouer à l'agent secret. Et pas n'importe lequel. Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque Stéphane Hessel proposera aux visiteurs de participer à une soirée exceptionnelle dans l’univers. Le public pourra prendre part aux festivités et aux différents jeux dans l’ambiance très chic digne des plus beaux casinos. A Bordeaux la Bibliothèque Mériadeck lance de son côté un grand concours de pitch. Le but. Les ados ne seront pas non plus en reste avec le: un Club de lecture spécial ados ! Enfin vous pourrez aussi rencontrer l'écrivain béninois, actuellement en résidence à Bordeaux avec l'Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA).Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges, ce serait vraiment dommage de rater ce rendez-vous ! Pour savoir ce qui se passe à côté de chez vous : https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Programme