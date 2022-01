Appli mobile TourMaG



Oceania Cruises - Une vision de l’avenir

Les sept petits navires luxueux de la compagnie ont une capacité entre 684 et 1 250 passagers seulement et proposent la meilleure cuisine en mer ainsi que des itinéraires riches en destinations dans le monde entier.



À bord de ces petits navires conçus par des designers, vous découvrirez des expériences de voyages soigneusement élaborées par des experts faisant escale dans plus de 450 ports emblématiques en Europe, en Alaska, en Asie, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Angleterre, au Canada, aux Bermudes, dans les Caraïbes, sur le canal de Panama, à Tahiti et dans le Pacifique Sud, sans compter les voyages extraordinaires de 180 jours autour du monde.

Lundi 24 Janvier 2022

Un nouveau navire : Vista toutes les valeurs de l'expérience



Vista est une véritable merveille en devenir qui proposera "La meilleure cuisine en mer", un service hautement personnalisé avec deux membres d'équipage pour trois passagers, une ambiance chaleureuse et accueillante grâce à un mobilier de style résidentiel exceptionnel et l'introduction de plusieurs nouveautés inédites pour la marque dans le domaine de la restauration et de l'expérience passagers.



Conçu pour offrir l'expérience luxe caractéristique des petits navires de la marque, Vista dispose d'une grande variété d'espaces communs, de loisirs et de bien-être répartis sur six des 11 ponts passagers du navire. Un mélange d'espaces majestueux et confortables offre aux passagers un lieu pour chaque humeur et chaque situation, qu'il s'agisse d'un endroit intime pour lire en toute tranquillité, d'un bar chic pour siroter un cocktail en soirée ou d'un lieu pour danser toute la nuit avec de nouveaux amis. Baptisé Vista pour incarner la naissance d'une nouvelle ère dans le monde du voyage, ce nouveau navire incarnera Oceania Cruises pour le plus grand plaisir de nos passagers.

Vista fixera de nouvelles normes en matière de confort et de luxe et proposera des cabines toutes agrémentées d'une véranda.



Toutes les cabines et les suites sont dotées de salles de bains superbement aménagées avec de grandes douches à effet pluie et de nombreux espaces de rangement.

12 espaces de restauration Vista, proposera 12 espaces de restauration, du jamais vu pour un navire de cette taille, dont quatre sont totalement nouveaux et présents uniquement sur Vista.



Parmi ces nouveaux espaces de restauration, on compte :

● Ember, la nouvelle table incontournable de la famille des restaurants d'Oceania Cruises. Ouvert pour le déjeuner et le dîner, Ember est le lieu idéal pour faire vibrer les papilles. Une sélection de spécialités américaines inventives ainsi que des plats plus traditionnels vous y sera proposée.



● Aquamar Kitchen propose une approche résolument nouvelle de la restauration et de la quête du bien-être. Que les passagers soient des flexitariens convaincus ou des gourmets invétérés, Aquamar Kitchen offre une multitude de plaisirs sans la moindre culpabilité.



● Le Centre culinaire franchit un nouveau seuil en matière d'immersion culinaire. Les chefs instructeurs passionnés partagent leurs points de vue éclairés sur la culture et la cuisine à travers le prisme de la nourriture et du vin.



● La nouvelle boulangerie, avec ses pâtisseries françaises et italiennes toutes fraîches, ne manquera pas de rencontrer un succès immédiat.



Vista proposera également les restaurants incontournables d'Oceania Cruises, que l'on retrouve sur les autres navires de la flotte, à savoir :

● Le Grand Dining Room est la grande dame de la gastronomie d'Oceania Cruises. Ici, les clients pourront savourer un dîner au calme dans une salle sublime et raffinée, dont le décor est tout aussi grandiose que la cuisine.



● Le Polo Grill ravit les convives en leur proposant le nec plus ultra du steakhouse traditionnel.



● Toscana présente une évolution de la cuisine toscane dans un cadre italien authentique. Nombre de nos recettes proviennent des mères et des grands-mères de notre propre équipe culinaire italienne.



● Red Ginger distille harmonie et tranquillité tout en évoquant l'audace et les subtilités des extraordinaires plats panasiatiques créés par les talentueux chefs d'Oceania Cruises.



● Terrace Café offre une expérience culinaire informelle à tout moment de la journée, que ce soit à l'intérieur de la salle à manger luxueusement décorée ou en plein air attablé à l'une des tables ombragées de l'élégante terrasse.



● Le Waves Grill est un lieu décontracté, coloré et ludique pour déguster les plats favoris des américains. Il est situé dans une zone spacieuse et ombragée, à quelques pas de la piscine et du Terrace Café.



● Le Priveé est le lieu privilégié pour des évènements culinaires intimistes et sur mesure avec un maximum de 10 invités privilégiés. Les murs sont rétro-éclairés et gaufrés et le plafond est orné de pétales de fleurs, d'où descend, au-dessus de la table à manger en marbre poli, un lustre spectaculaire. Ce lieu est idéal pour une soirée inoubliable.



● Baristas offre une vue à 270 degrés sur la mer à bord de Vista, tandis que les passagers dégustent des cafés illy® préparés par des maîtres baristas.

Un nouveau navire en 2025 Oceania Cruises a commandé un autre navire de classe Allura, d'une capacité de 1 200 passagers, qui sera livré en 2025.

Contacter Oceania Cruises Alessandra Cabella

Senior Business Development Manager

Email : acabella@oceaniacruises.com

Téléphone : +44 7408 803459



fr.oceaniacruises.com



Senior Business Development Manager+44 7408 803459

