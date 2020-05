Odalys : jusqu'à 750 € de réduction pour les reports en juin et juillet

Le Groupe Odalys lance une nouvelle réduction jusqu’à 750 € pour les clients ayant dû subir une annulation de séjour liée à l’épidémie de Covid-19 et bénéficiant d’un avoir à exercer dans le cadre d’un futur séjour.



Pour être valable, b[le report du séjour doit s'effectuer en juin et en juillet.



" Valable sur une très large sélection de résidences Odalys Vacances et campings mobil-homes Odalys Plein Air partout en France (plus de 250 adresses en France), cette offre exceptionnelle proposée en complément représente entre 50% et 100% du montant de l’avoir. Soit l’équivalent pour le client d’une bonification pouvant aller jusqu’à 750 € de réduction pour un seul séjour ! " indique Odalys dans un communiqué de presse.