Odalys ouvre 25 résidences à la montagne et 50 chalets, malgré la fermeture des remontées

Le Groupe Odalys a pris la décision d’ouvrir à partir du 6 février prochain plus de 25 de ses résidences à la montagne et de maintenir l’ouverture de son offre de 50 chalets dans les Alpes et les Pyrénées, malgré la fermeture des domaines skiables annoncée par le Gouvernement.



Dans le même temps l'hébergeur propose des réductions pouvant aller jusqu’à -30% du prix du séjour à la semaine, des conditions de réservation flexibles (arrivées et départs en décalé, possibilité de courts séjours de 3 nuits minimum) et d’une offre de remboursement garanti incluant 21 causes d’annulation spéciales Covid en cas de nouvelles restrictions.



Le Groupe Odalys décide également d’ouvrir pendant les vacances de février une quinzaine de ses résidences à la mer et à la campagne.



Quant aux séjours initialement réservés, notamment au sein de ses résidences qui resteront fermées, l'entreprise annonce " des solutions adaptées de relogement, remboursement ou report en fonction des situations seront proposées aux vacanciers ".