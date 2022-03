Appli mobile TourMaG



Office National du Tourisme de Thaïlande vous attend au Ditex 2022

L’Office National du Tourisme de Thaïlande (Tourism Authority of Thailand : TAT) est une organisation thaïlandaise relevant du ministère du Tourisme et des Sports. Son mandat est de promouvoir l'industrie touristique thaïlandaise et de protéger l'environnement.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mercredi 23 Mars 2022

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En digital les 28 et 29 mars 2022

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

Office National du Tourisme de Thaïlande



Activité :

Office de tourisme



Qui sommes-nous ? "La Thaïlande est un royaume merveilleux, avec des temples bouddhistes, des faunes et flores exotiques sans oublier des îles spectaculaires. En plus d'une histoire fascinante et d'une culture unique comprenant une délicieuse cuisine thaïlandaise et des massages traditionnels, la Thaïlande dispose d'une capitale moderne et d’habitants sympathiques incarnant la réputation de «pays du sourire»."

Que faisons-nous ?



Ils exposent avec nous ! ASIAJET



Asiajet Travel est un réceptif français en Asie du Sud Est prêt à partager avec vous notre passion et à vous apporter de nouvelles expériences de voyage. Asiajet Travel s'adresse à vous, professionnels et passionnés du voyage. Découvrez nos itinéraires de circuits d’aujourd’hui, respectueux des habitants, de leur culture et de leurs traditions.



A partir d’itinéraires originaux, vous découvrirez une Asie moderne où cultures et modes de vie

ancestraux restent profondément ancrés dans le quotidien. Notre équipe vit en Asie du sud-est depuis 1993 et sillonne régulièrement les pays de cette région à la recherche d’originalité et de différences. Tous nos circuits sont élaborés, réalisés, et testés dans les moindres détails pour respecter les valeurs d’un tourisme équitable et responsable.





Bangkok Airways



Bangkok Airways (code IATA : PG) est une compagnie aérienne privée de Thaïlande, effectuant des vols intérieurs et des vols internationaux vers le Cambodge et Singapour. C’est une boutique Airlines de l’Asie opérant des vols en Airbus A320 - A319 et ATR 72.



Bangkok Airways propose un service de qualité en classe affaires et en classe économique.



Blue Ribbon Class (Classe Affaires) :

- Comptoir d’enregistrement dédié et embarquement prioritaire

- BLUE RIBBON Class lounge (douche et massage à disposition)

- Bagages enregistrés de 40 KG

- 5 KG en bagage à main

- Gastronomie raffinée

- Réception des bagages en priorité

- Possibilité de cumuler les points Flyer bonus



Classe économique :

- Choix de sièges gratuits

- Bagages enregistrés de 20 KG

- 5 KG en bagage à main

- Repas et boissons offerts à bord de tous les vols

- Repas chauds pour tous les vols de plus de 1h30

- Accès au Boutique Lounge

- Possibilité de cumuler des points Flyer bonus



Accès avec la carte d’embarquement dans les différents salons pour les passagers voyageant en classe Economique.

Oh La La



OH LA LA Tours & Travel est issue de l’association de trois professionnels du tourisme, incoming et outgoing, depuis plus de 15 ans. Basés en Thaïlande et en France, il nous est clairement apparu judicieux de lancer l’activité maintenant, et ainsi, de participer activement à la reconstruction du métier, tous les voyants passant au vert les uns après les autres.

L’équipe, constituée de deux français, Boris et Frédéric, d’une hollandaise, Rosalie et de cinq Thaïlandais, est dans les starting blocks, motivés, prêts à relever tous les défis. Notre connaissance du terrain et notre professionnalisme vont être des atouts majeurs pour les producteurs français, dès le redémarrage imminent du tourisme en Thaïlande.



Le DITEX a choisi de mettre à l’honneur la Thaïlande cette année. Il n’y avait de meilleur moment pour OH LA LA Tours & Travel de se présenter à la profession, aux cotés, et avec le soutien de l’Office du Tourisme de Thaïlande. Nous souhaitons apporter notre énergie et dynamisme à la forte mobilisation de la TAT, qui fédère les divers acteurs et encourage la reprise d’une façon exceptionnelle.

EASIA TRAVEL



Easia Travel est un réceptif spécialisé en Asie du Sud-Est depuis plus de 20 ans.

Nous proposons des activités et des circuits haut de gamme et durables pour les voyageurs de tous âges, de toutes tailles de groupes et de tous intérêts, en cherchant à faire découvrir les merveilles cachées de nos cinq destinations (Vietnam, Cambodge, Laos, Myanmar et Thaïlande) aux clients de nos partenaires.

Nous opérons dans 14 bureaux répartis sur l'ensemble de nos destinations et disposons de responsables du développement des ventes et de bureaux de représentation dédiés sur nos marchés étrangers, parlant les langues de nos partenaires.

Outrigger



À PROPOS D’OUTRIGGER SURIN BEACH RESORT IN PHUKET

À Phuket, à 30 minutes au sud de l'aéroport international, la propriété est un élégant hôtel de caractère de 60 chambres situé sur la plage de sable blanc de Surin Beach, à quelques pas d'un grand nombre de restaurants, de boutiques et de lieux de divertissement. L'hôtel dispose d'un restaurant principal, d'un bar au bord de la piscine et d'un spa raffiné. La moitié des chambres sont dans des catégories supérieures, notamment des suites spacieuses en duplex avec piscine. Plus d'informations ici



À PROPOS D’OUTRIGGER KHAO LAK BEACH RESORT

Au nord de Phuket, le nouvel Outrigger Khao Lak Beach Resort, qui compte 158 chambres, est situé sur une partie de la plage immaculée de Bang Sak, dans l'une des régions les plus pittoresques de Thaïlande. Ce complexe en bord de mer est un vaste endroit reculé, avec une piscine offrant une vue imprenable sur la mer d'Andaman, des expériences culinaires inédites et la richesse de la culture thaïlandaise. Deux ailes séparées côtoient les jardins impeccablement entretenus qui entourent les chambres et les suites de la propriété. Les intérieurs contemporains et lumineux, élégamment conçus en harmonie avec la nature, vous invitent à vous détendre et à vous relaxer. Les activités locales populaires comprennent le trekking à dos d'éléphant, le canoë, la découverte de la forêt et des chutes d'eau.



À PROPOS D’OUTRIGGER HOSPITALITY GROUP

Depuis plus de 70 ans, Outrigger Hotels and Resorts a tracé un parcours de découverte - l'expansion d'Hawaï vers des destinations de villégiature de premier plan aux îles Fidji, en Thaïlande, à Guam, à l'île Maurice. La société hôtelière privée exploite actuellement 37 propriétés et plus de 7 000 chambres - De ses Outrigger Signature Experiences à son programme de fidélité Outrigger DISCOVERY, le groupe propose à ses clients de vivre des expériences de voyage uniques grâce à un exceptionnel sens de l’accueil et à des expériences culturelles authentiques, tout en respectant les traditions locales des lieux où ses hôtels sont implantés. Le portefeuille multimarques d'Outrigger comprend Outrigger®Resorts, les hôtels OHANA by Outrigger®, les appartements Hawaii Vacation Condos by Outrigger®, Kapalua Villas Maui et ses plus récents ajouts: Honua Kai Resort & Spa Maui et hôtel lifestyle, Waikiki Beachcomber by Outrigger. Il gère également des propriétés sélectionnées de grandes marques hôtelières internationales, notamment Embassy Suites®, Best Western® et Hilton Grand VacationsTM. Outrigger se passionne pour la promotion de la conservation marine grâce à son programme mondial d’OZONE. Outrigger dispose d'une plate-forme Outrigger Expert Advisor pour que les agents de voyages apprennent davantage, gagnent plus et se récompensent eux-mêmes.

Contacter l’Office National du Tourisme de Thaïlande Prakit SAIPORN

Responsable Marketing

Prakit.saiporn@wanadoo.fr

Téléphone : 0153534709



Adresse postale : 90 avenue des champs Élysées, 75008 Paris

Site web : www.tourismethai.fr



Responsable Marketing015353470990 avenue des champs Élysées, 75008 Paris

