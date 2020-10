Office du Tourisme des Etats-Unis : workshop à Paris le 19 novembre 2020

L'Office du Tourisme des Etats-Unis organisera jeudi 19 novembre 2020 pour les agents de voyages un workshop à Paris.



9 partenaires seront présents : les compagnies aériennes Air Tahiti Nui et TAP Air Portugal ainsi que les offices de tourisme du Colorado, de Great American West, de Memphis & Mississippi, de Philadelphie, de Scottsdale, de Seattle et de l’Utah.



Protocole sanitaire oblige ce rendez-vous sera privé de cocktail et de remise de prix.



Par ailleurs, et en complément des mesures sanitaires prises par l’établissement, l’accès à ce workshop sera limité à 80 visiteurs, le port du masque (non fourni) sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera à disposition.