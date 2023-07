Offres dernière minute aux Maldives avec Sun Siyam Resorts

À 45 minutes d’hydravion de l’aéroport international de Malé, Sun Siyam Iru Fushi est une destination idéale pour les famille, couples et groupes d’amis, avec une multitude d’activités ludiques et d’animations. Le resort offre le choix de spacieuses villas sur pilotis, disposant de plancher à fond de verre, spécialement conçues pour les familles avec des enfants plus âgés, ou de luxueuses Beach villas pour les hôtes voyageant avec de jeunes enfants. Les activités dédiées aux enfants comprennent, entre autres, des cours de tennis, soins spa, Aqua Zumba et kid yoga. Le Koamas Kidz Club est gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans. De plus, les enfants ont leurs propres piscines, ainsi que Nemo's Reef : un lagon protégé réservé à la plongée en apnée en famille. Pour toute réservation effectuée entre le 1er août et le 30 septembre 2023 inclus, Sun Siyam Iru Fushi offrepour des séjours compris jusqu’au 31 octobre 2024 (hors période des fêtes, du 23 décembre 2023 au 10 janvier 2024), ainsi quesur la base d’un séjour de 7 nuits minimum.