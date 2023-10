OnSpot lance son système de ticketing sur-mesure !

Le fondateur d'OnSpot, Benoît Cerceau, explique la genèse de ce projet novateur :



"Notre inspiration initiale provenait d'outils comme Zendesk, largement reconnus et utilisés en interne. Cependant, face à des besoins spécifiques non satisfaits, nous avons décidé de créer notre propre outil. Notre ambition ? Un système de ticketing qui s'adapte parfaitement aux exigences de nos agences partenaires et qui puisse évoluer avec elles." De nombreux articles et études ont loué les mérites de systèmes de ticketing tels que Zendesk ou Freshdesk pour leur capacité à gérer efficacement les demandes des clients et à offrir une meilleure expérience utilisateur. Cependant, l'approche d'OnSpot diffère en offrant une solution personnalisée, adaptée aux défis uniques du secteur du voyage.