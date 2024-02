OnSpot re-imagine le roadbook personnalisé

Dans un monde où la personnalisation et le service sont au centre de toutes les attentions, OnSpot continue d’innover en se lançant dans la confection de carnets de voyage personnalisés. Cette initiative s'inscrit dans une logique business visant à enrichir l'offre d'OnSpot tout en magnifiant l’expérience voyageurs.



Rédigé par Bianca Zanoni le Lundi 12 Février 2024

Un carnet de route en un clic ! Grâce à l’intégration de ce nouveau service dans sa plateforme, OnSpot permet désormais à ses clients agences et tour-opérateurs d’ajouter un roadbook personnalisé à l’offre existante, en un seul clic.



“La création et la saisie de toutes les étapes, jour par jour, d’un itinéraire, sont rédhibitoires pour la plupart de nos clients tant la procédure est chronophage et trop soumise aux erreurs humaines, telles que l’inversion d’étapes, de dates ou tout simplement des oublis”, nous dit David Figureau, le directeur commercial de la firme, avant d’ajouter : “En retirant cette tâche fastidieuse, nous permettons aux agents de se concentrer sur d'autres aspects de l'expérience client. Il s’agit d’un précieux gain de temps dans un quotidien d'agences qui se veut de plus en plus technique et exigeant”.



Les nouveaux carnets de route pourront être réservés seuls ou mutualisés avec le service d’assistance et de conciergerie OnSpot. Dans le cas d’un achat combiné des services, le voyageur verra apparaître ses informations uniques d’assistance automatiquement sur son road book, évitant ainsi la prolifération de documents remis par l’agence.



Pour les agences qui ne sont pas encore clientes OnSpot, il leur suffira de créer leur compte en quelques clics et pourront choisir de partager les vouchers et autres confirmations de réservation dans l’espace prévu à cet effet - le reste se fait “automagiquement”, ne restant plus qu’à l’agent de valider la mise en impression du carnet de route après avoir pu le visualiser depuis la large fenêtre d’aperçu.

Le produit sera alors livré directement au domicile du voyageur ou directement à l’agence dans le cas d’une remise de ce dernier, en main propre.



Une approche itérative et collaborative OnSpot a adopté une approche itérative et collaborative pour le développement de ses carnets de voyage, en impliquant ses clients actuels et son réseau d’experts locaux (les “Spotters”), dans le processus de création.

Cette méthodologie garantit que le contenu des carnets est non seulement original et pertinent mais également régulièrement mis à jour et personnalisé selon les besoins spécifiques de chaque voyageur.

Dans cette démarche de co-création, l’assisteur a imaginé le road book comme un produit digital, avec des versions soumises à des mises à jour évoluant au fil des saisons.



La promesse d'une collection qui évolue avec les saisons et qui intègre des conseils et recommandations soigneusement sélectionnés illustre l'engagement d'OnSpot à fournir une expérience unique et mémorable.



Des rubriques dynamiques telles que “Quoi d’neuf?” ou encore “Autour de votre hôtel” trouvent leur place dans le design des carnets, offrant au voyageur une réelle personnalisation des suggestions faites, utiles pour pouvoir dîner à deux pas de son hôtel, surtout après une longue journée sur les fameuses freeways américaines !

Au-delà d'un simple carnet : Un souvenir de voyage précieux

Cette dimension esthétique, combinée à la personnalisation du contenu, transforme chaque carnet en un souvenir inestimable du voyage, invitant les voyageurs à revivre leurs expériences encore et encore.



“Nous voyons le road book moderne à la fois comme un objet pratique et inspirant. Il est d’ailleurs souvent gardé après le séjour, comme un véritable souvenir du voyage. Notre objectif est donc qu’il puisse être assez agréable visuellement, pour reposer sur une table de salon, parmi de beaux livres Taschen !” nous dit Les carnets de voyage d'OnSpot ne sont pas de simples guides; ils sont conçus pour devenir de véritables objets à collectionner.Cette dimension esthétique, combinée à la personnalisation du contenu, transforme chaque carnet en un souvenir inestimable du voyage, invitant les voyageurs à revivre leurs expériences encore et encore.“Nous voyons le road book moderne à la fois comme un objet pratique et inspirant. Il est d’ailleurs souvent gardé après le séjour, comme un véritable souvenir du voyage. Notre objectif est donc qu’il puisse être assez agréable visuellement, pour reposer sur une table de salon, parmi de beaux livres Taschen !” nous dit Benoît Cerceau , son fondateur.

Prise de commande dès le 1er mars 2024 Pour cette première phase de lancement, OnSpot décline son carnet de voyage sur six destinations avant d’y ajouter quatre nouvelles destinations, constituant son top 10 des pays dans lesquels ses services d’assistance et de conciergerie sont les plus sollicités.



Les agences pourront ainsi équiper tous les voyageurs en séjour aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi qu’au Japon.

Suivront ensuite l’Espagne, l’Italie, la Grèce et l’Islande à partir du 1er mai 2024.



“Nous avons concentré nos efforts sur les destinations propices aux voyages sur-mesure et itinérants, et sur lesquelles nous avions déjà du contenu et des bases de données nous permettant d’apporter une réelle valeur ajoutée” confie Benoît Cerceau, avant de continuer : “Notre objectif, à terme, est de pouvoir proposer une offre de roadbook personnalisé sur chacune des 90 destinations actuellement couvertes par notre service de conciergerie en voyage”.

Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)



Email:

Téléphone: 07 79 78 40 04



