OnSpot révèle sa stratégie en IA lors de son séminaire annuel

OnSpot, la société spécialisée dans l'assistance et la conciergerie en voyage, a profité de son “mastermind”, qui s'est tenu à Rio de Janeiro du 19 au 25 Novembre 2023, pour dévoiler une approche innovante en matière d'intelligence artificielle (IA).

Elle promet de redéfinir les interactions entre les voyageurs et les agents de support.



Rédigé par Bianca Zanoni le Lundi 11 Décembre 2023

Développer la capacité et la qualité de réponse





Au cœur de cette initiative se trouve la volonté d'OnSpot d'augmenter la capacité de ses agents, surnommés "Spotters", tout en améliorant la qualité de l'expérience utilisateur.



La société se concentre sur l'augmentation du nombre de cas qu'ils peuvent gérer tout en affinant la qualité des réponses fournies.



Le mariage de l'IA et de l'expertise humaine L'approche d'OnSpot repose sur la création de "super agents" combinant l'expertise humaine de ses Spotters, véritables spécialistes locaux présents sur les 5 continents, avec l'assistance de leur IA.



Moabe Leite, Lead Developer sur le projet OnSpot AI nous explique: “Cette IA agit comme un coach personnel pour chacun de nos agents de support et a été formée sur 15 années d'interactions entre les voyageurs et nos services d'OnSpot, ce qui lui confère une compréhension profonde des besoins des voyageurs tout en s’adaptant aux particularités et aux politiques commerciales de nos partenaires agences et T.Os”.



Contrairement à d'autres entreprises qui cherchent à automatiser entièrement les interactions, OnSpot reste résolument axé sur l'humain.



Benoit Cerceau, fondateur d'OnSpot, souligne que "En matière de relation avec les voyageurs, nous cherchons justement à faire davantage de choses qui ne “scale” pas, à savoir: créer du lien avec les voyageurs et prendre le temps de cerner leurs véritables attentes à destination. Et cela, l’IA ne le permet pas…Jusqu’à ce jour, aucun voyageur nous a confié espérer pouvoir parler à un chatbot dans une situation d'urgence en voyage."



L'objectif d'OnSpot est d’automatiser les tâches récurrentes qui peuvent l’être afin de permettre de libérer le temps nécessaire à celles qui ne peuvent l’être.



Une Collaboration Stratégique Pour concrétiser cette vision, OnSpot collabore depuis six mois avec une société française spécialisée dans les Large Language Models (LLMs) qui détient toutes les licences et agréments RGPD requis. Cette collaboration garantit le respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus strictes, tout en offrant une expérience de voyage inégalée aux clients de ses clients agences et tour-opérateurs.



Le CTO d'OnSpot, Gwendal, ajoute : "En travaillant en étroite collaboration avec une équipe d'experts en IA pour réaliser cette vision, nous sommes convaincus que cet investissement renforcera notre position en tant que leader français de l'assistance en voyage, en combinant de manière harmonieuse l'IA et l'expertise humaine."



Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)



Email:

Téléphone: 07 79 78 40 04



