Open Tourisme Lab : 3e édition de l'Open Event "OEnotourisme, Innovation & Business"

Open Tourisme Lab organise avec le soutien du groupe Gérard Bertrand, de l’agglomération du Grand Narbonne, du Comité Régional du Tourisme Occitanie et de Vitisphère, la troisième édition de son Open Event « OEnotourisme, Innovation & Business » lundi 14 septembre prochain de 9h à 17h au Château de l’Hospitalet à Narbonne.



L'événement aura pour thématique : "l’OEnotourisme Durable : pourquoi devient-il urgent d’y penser ?" .



L’objectif est de faire se rencontrer les trois grandes composantes des métiers oenotouristiques : ceux du vin, du tourisme et du digital.



Deux tables rondes seront organisées : la première table ronde essaiera de comprendre l’émergence d’un désir de voyager plus propre : Quelles sont les nouvelles aspirations du voyageur et pourquoi cherche-t-il à découvrir de manière plus respectueuse ?