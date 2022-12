Option Way va proposer une solution de contribution carbone aux voyageurs

L'entreprise veut aussi aller plus loin. Mathieu Chauvin, président et co-fondateur d’Option Way précise : « La mise en place du calculateur carbone s’inscrit dans la démarche environnementale globale initiée par l’entreprise. En partenariat avec EcoAct** et selon les recommandations de l’ADEME, Option Way a établi son bilan carbone et s’est engagée à réaliser une contribution carbone à hauteur de son empreinte environnementale en 2023 au titre de l’année 2022. »





Atmosfair*, organisation à but non lucratif allemande créée en 2005, reconnue auprès du ministère de l’écologie allemande, contribue à la réduction des émissions de CO2 en proposant des programmes de compensation. Elle développe des outils, notamment le calculateur CO2e, pour accompagner les entreprises dans la mise en oeuvre de leur stratégie environnementale.



EcoAct** accompagne les entreprises et les territoires dans la réduction de leur impact environnemental et l’atteinte de l’objectif zéro émission nette.