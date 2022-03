OuiGO Train Classique ouvre les ventes avec des prix à 5€

Paris Austerlitz, Juvisy, Massy Palaiseau, Versailles Chantiers, Chartres, Le Mans, Angers Saint Laud, Nantes

L'offre OuiGo Train Classique sera opérée, à partir du 11 avril, sur des lignes à vitesse classique, avec des trains Corail remis en état, pelliculés en rose.Elle proposera dans un premier tempsLes voyageurs pourront ensuite profiter dès le mois de juin de cinq allers-retours sur les deux trajets, qui desserviront 14 destinations :- Paris-Nantes : 3 allers-retours quotidiens via 2 itinéraires, pour un temps de trajet compris entre 3h30 et 4h15.- Paris-Lyon avec 2 allers-retours quotidiens et un temps de trajet compris entre 4h45 et 5h15 : Paris Bercy, Villeneuve Saint-Georges*, Melun, Dijon Ville, Chalon-sur-Saône, Mâcon Ville, Lyon PerracheAu total, ce sont(Juvisy, Versailles Chantiers, Villeneuve Saint-Georges et Melun) et 7 nouvelles gares hors Ile-de-France (Chartres, Les Aubrais, Blois Chambord, Saumur, Dijon Ville, Chalon-sur-Saône et Mâcon Ville) qui seront desservies.