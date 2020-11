Ouvertures des stations de montagne à Noël : les opérateurs attendent une décision ferme et définitive

Patrick Ricou et Yvan Chaix respectivement Président et directeur de l'agence de Développement des Hautes-Alpes font part également de leur incompréhension dans un communiqué commun : " Vous autorisez l’ouverture d’établissements en lieux clos mais pas la pratique du ski, activité de plein air par excellence. Vous autorisez les déplacements entre régions pour passer Noël en famille, mais pas en station.



Vous évoquez une coordination européenne alors que les stations suisses sont ouvertes et les italiennes resteront fermées jusqu’en février.



Hier soir, vous avez anéanti des mois de travail entre le gouvernement, les professionnels et élus de la montagne pour construire les protocoles de santé adéquats.



Vous mettez nos territoires de montagne en danger en sous-estimant gravement les conséquences économiques et sociales d’un report d’ouverture en janvier (...) Les montagnards espèrent, Monsieur le Président de la République, que votre position évolue dans les jours qui viennent." "



Car tous restent mobilisés. Le Président de la République a réaffirmé qu'" une concertation a été engagée " et que " les décisions seront prises" en lien également avec les autres pays européens : Italie et Allemagne.



"Nous allons poursuivre nos discussions avec le gouvernement et apporter les garanties sanitaires. Nous avons effectué un gros travail sur les protocoles, et les dispositifs sanitaires avec notamment un déploiement des tests antigéniques. Nous sommes persuadés que nous pouvons ouvrir en totale sécurité sanitaires pour les clients" affirme Joël Retailleau de l'ANMSM.