Ôvoyages en Crète : échanges autour de la qualité de service Interview vidéo en compagnie de Samia Benslimane

Lors de la célébration, en Crète, des 20 ans des marques Ôvoyages et Thalasso N°1, TourMaG a réuni autour de Samia Benslimane, certains partenaires du tour opérateur. Le succès de l’entreprise, c’est aussi une belle histoire de collaboration basée sur une même passion du tourisme : la confiance et le partage des mêmes valeurs.

Rédigé par Christophe HARDIN le Mardi 20 Juin 2023

Samia et Raouf Benslimane qui dirigent Ôvoyages et Thalasso N°1 le rappellent souvent : le succès est bien souvent le fruit d’une collaboration fructueuse entre les partenaires.



Non pas une simple « association « de prestataires, mais de véritables alliances basées sur la confiance et qui permet de pouvoir prendre des engagements.



Derrière cette notion de partenariat, il y’a des hommes et des femmes. Des hôteliers des réceptifs avec lesquels, progressivement se sont tissé des liens solides et même familiaux.



La Crète, une histoire de cœur depuis 2005 avec un pays mais aussi des prestataires. Retrouvez dans cette vidéo, deux partenaires crétois avec lesquels nous vous proposons de faire connaissance.



À travers ce dialogue que TourMaG a animé, on comprend mieux comment se conçoit, pour Samia Benslimane, le métier de Tour Opérateur ou prime la qualité de la relation avec les partenaires.



C’est aussi comme cela que l’on construit une qualité de service du début à la fin du séjour.



Dimitri Tsirakis, Directeur général de « Stella Hotels » nous explique la belle synergie développée dans ce partenariat développé depuis maintenant cinq ans, grâce à l’esprit familial que l’on retrouve aussi bien dans ses établissements qu’au sein de la marque et du concept ÔClub.



Katerina Marketaki, responsable du réceptif « Welcome Holidays », une entreprise également familiale, raconte, dans cet échange, sa belle aventure avec le Tour Opérateur depuis maintenant plus de quinze années.



Des débuts modestes, des liens qui se tissent progressivement pour arriver àgérer plus de 60 000 pax par an en mettant à disposition une flotte impressionnante de bus confortables et de collaborateurs parlant français pour accueillir et assister très efficacement les clients.



Des partenaires qui font partie de la famille ÔVoyages Thalasso N°1 et qui nous parlent à cœur ouvert durant cet échange.



Voir aussi : Ôvoyages 20 ans : Le film

Ôvoyages c'est... Ôvoyages c'est aussi la marque Ôclub qui compte 51 adresses offrant une large capacité vers 27 destinations moyen et long-courriers, avec 34 adresses Expérience, 10 adresses Select, 3 adresses Adults only et 4 adresses Zen.



Ôvoyages c'est surtout le programme de vols charters le plus important sur les Canaries au départ de Paris Lyon Nantes. Mais aussi des principales villes françaises.



👉 www.ovoyages.com

