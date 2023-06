Appli mobile TourMaG



Ôvoyages 20 ans : Le film

TourMaG.com revient sur les 20 ans des marques Thalasso N°1 et Ôvoyages et vous présente le film de ces trois jours de fête en Crête, pour l’ensemble des collaborateurs du Tour Operateur. Une véritable communion de cette grande famille organisée par ses dirigeants Samia et Raouf Ben Slimane.



Rédigé par Christophe HARDIN le Mardi 13 Juin 2023

Des sourires, de l’amour, de la fierté de la solidarité, c’est le teasing de ce film qui « donne la pêche » et qui traduit parfaitement l’esprit de la marque, ses valeurs son fonctionnement.



Un évènement organisé tous les ans mais cette fois c’est particulier. 20 ans c’est un âge magnifique et puis il y a aussi cette belle reprise de l’activité du voyage après ces difficiles dernières années. Une renaissance, un retour à la vie qui illumine encore plus fort les visages.



Pour célébrer les 20 ans de cette aventure, cap sur la Crête pour trois jours de fête ou l’ambiance va monter crescendo grâce à une organisation sans faille confiée à Welcome Holidays et ce dès l’arrivée à Héraklion à bord du 737 d’Enterair le partenaire aérien du T.O.



Trois jours bien remplis.



Après une belle soirée d’accueil à l’hôtel Panorama, suivez les salariés dans une superbe balade en jeep sur les routes de la Crête et pour découvrir cette île dans ce qu’elle a de typique de sauvage et de traditionnelle.



Promenade à pied dans ces petits ports charmants et dans ses ruelles vivantes, ensoleillées ornées de magnifiques bougainvilliers d’un rose éclatant.



On danse également, sur la plage de l’hôtel Rethymno Palace en compagnie de musiciens et de danseurs traditionnels avec lesquels certains ont pu s’initier au Sirtaki.



Enfin on souffle aussi bien sûr les bougies du gâteau des 20 ans lors d’une mémorable soirée dansante en bord de mer ponctuée d’un feu d’artifice surprise.



Au fil du film, le micro se tend aussi vers les salariés : « un moment fabuleux » , le « plaisir de se rencontrer et de faire du lien » , « donner un sens au métier qu’on aime »… . Tels sont quelques impressions captées à la volée.



Ça tourne ! Regardez, dansez, riez et communiez avec la belle famille de Thalasso N°1 et Ôvoyages



Ôvoyages c'est... Ôvoyages c'est aussi la marque Ôclub qui compte 51 adresses offrant une large capacité vers 27 destinations moyen et long-courriers, avec 34 adresses Expérience, 10 adresses Select, 3 adresses Adults only et 4 adresses Zen.



Ôvoyages c'est surtout le programme de vols charters le plus important sur les Canaries au départ de Paris Lyon Nantes. Mais aussi des principales villes françaises.



👉 www.ovoyages.com

