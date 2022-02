PMA TRAVEL – PORTUGAL DMC vous donne rendez-vous au salon Ditex 2022

Notre réceptif vous invite à venir découvrir l´atmosphère fascinante du Portugal. Notre pays sera heureux de vous recevoir en toutes saisons.



Le printemps est particulièrement fleuri et très agréable.



Tandis que l'été permet de profiter d’un océan tempéré et de plages de sable d´une beauté naturelle exceptionnelle.



L'automne est ensoleillé et invite à la découverte des diverses régions du pays.



L'hiver est doux et permet de profiter de la nature et des plus belles villes en toute tranquillité du Portugal.



Nous aimons et nous connaissons mieux que personne notre destination - Vive le Portugal !