Appli mobile TourMaG



PONANT : cap sur l’Antarctique (Hiver 2022/2023)

Envoyer à un ami Partager cet article

Cap ce mois-ci sur l’Antarctique. Mythique continent blanc aux glaces majestueuses, il attise toutes les curiosités, il impose le respect. C’est en toute humilité que les navires PONANT- dont Le Commandant Charcot, nouveau navire de haute exploration polaire -, abordent ces territoires reculés. Alors que les envies de voyage peuvent à nouveau être comblées, il ne reste plus qu’à choisir. Les réservations sont ouvertes.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 4 Avril 2022





Partager pour mieux comprendre et protéger… Des mots qui définissent l’esprit PONANT et font de ses passagers des ambassadeurs de la protection des milieux polaires et de leur biodiversité.



→ Découvrez la

PONANT œuvre depuis plus de 30 ans pour proposer des voyages plus responsables. Depuis la compagnie n’a cessé d’éveiller la curiosité de ses passagers et de donner du sens au voyage. A bord de ses navires de petite capacité ses équipes d’experts composées de guides naturalistes, de chefs d’expéditions, de conférenciers et de scientifiques partagent leur passion et leurs connaissances avec les passagers.Partager pour mieux comprendre et protéger… Des mots qui définissent l’esprit PONANT et font de ses passagers des ambassadeurs de la protection des milieux polaires et de leur biodiversité.→ Découvrez la Politique Ultra Sérénité valable pour toute nouvelle réservation effectuée jusqu’au 30 juin 2022.

Les îles les plus sauvages de la planète, le Continent Blanc, les cinquantièmes hurlants… l’aventure d’une vie ! La programmation Antarctique Hiver 2022/2023 offre une trentaine de croisières sur trois grands itinéraires : les îles subantarctiques de Nouvelle Zélande, les îles Falkland et la péninsule Antarctique.



Les îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande. Situés au large de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, à la croisée des influences antarctiques et subtropicales, les archipels de Snares, Bounty, Antipodes, Auckland et l’île Campbell, préservés de toute activité humaine, figurent parmi les îles les plus sauvages de la planète. Elles forment un ensemble classé au patrimoine mondial de l’Unesco pour son incroyable biodiversité. Un paradis pour les amateurs de nature ! Elles accueillent une diversité extraordinaire d’espèces : les célèbres manchots papous et royaux, les gorfous sauteurs, ainsi que des espèces endémiques moins connues comme le manchot des antipodes, l’espèce de manchots la plus rare au monde.



Situées à 400 kilomètres des côtes de la Terre de Feu et à 1200 de l’extrême nord de la péninsule Antarctique, les îles Falkland demeurent la transition parfaite entre Ushuaia, point de départ des croisières en Antarctique et le Continent Blanc. Débuter une croisière en Antarctique ici c’est s’imprégner progressivement de l’atmosphère du Sud sauvage. Habité, l’archipel n’en reste pas moins préservé. L’élevage de moutons constitue la principale activité des quelque 3200 habitants. Élevés en plein air, ils évoluent tranquillement sur les landes vertes. Avec ses 750 îles et îlots, l’archipel présente une multitude d’images. Récifs accidentés, plaines, plages et falaises à pic composent cette mosaïque où la lande fleurie se découpe sur le fond bleu de l’Atlantique.



Partir en croisière sur la péninsule Antarctique, approcher le grand Sud et le Cercle polaire, voguer sur l’océan Austral à la découverte d’une faune emblématique et d’icebergs monumentaux…c’est embarquer pour l’aventure d’une vie. Une aventure faite de temps forts, dans les cinquantièmes hurlants. Le passage de Drake fait partie des espaces de navigation les plus mouvementés de la planète, comme le suggère le dicton marin : « Sous 40°, il n’y a plus de lois, mais sous 50°, il n’y a plus de Dieu ». Au bout de la traversée, le Continent Blanc reste la plus belle des récompenses.



A noter : 7 départs sont programmés à bord du Commandant Charcot . Dessiné pour les pôles le dernier né de la flotte Ponant est doté d’équipements océanographiques de dernière génération, de deux laboratoires de recherche et de toutes les installations nécessaires pour accompagner une équipe scientifique dans ses recherches.

La grande boucle australe à bord de L’Austral avec National Geographic

(Ushuaia – Ushuaia du 4 au 20 novembre 2022).



PONANT vous propose un itinéraire de 16 jours entre l’Amérique du Sud et la péninsule Antarctique. Une croisière d’expédition polaire exceptionnelle, à la découverte des plus beaux sites des contrées australes.

Vous mettrez d’abord le cap sur les îles Falkland (Malouines), dont la beauté sauvage et les landes verdoyantes ne manqueront pas de vous séduire, avant de rejoindre la Géorgie du Sud, ses impressionnants glaciers et ses plages de sable noir. Vous rejoindrez ensuite le Continent Blanc, territoire de l’imprévu. Au gré des conditions climatiques et de glace, cet environnement extrême où la nature règne en maître vous délivrera ses plus beaux secrets.

Manchots papous, Adélie et à jugulaire, baleines à bosse, phoques et oiseaux marins : autant de rencontres émouvantes que vous aurez certainement l’occasion de vivre en péninsule Antarctique, pour une expérience inoubliable.

Chaque jour, que ce soit à terre, à bord de votre navire ou lors d’une sortie en Zodiac, vous évoluerez au sein d’un décor grandiose, entre icebergs, banquise et glaciers millénaires.

5 raisons de partir en croisière en Antarctique L’Antarctique fait partie de ces destinations dont on rêve, de ces terres du bout du monde qui offrent un dépaysement de tous les instants. Voici cinq raisons de partir pour une croisière en Antarctique.



1 - Une aventure unique loin des zones ultra-fréquentées, l’Antarctique reste une zone préservée de la planète où le tourisme est fortement réglementé. Ainsi, les navires en partance pour le Continent Blanc ne transportent pas plus de 200 passagers à bord. C’est l’occasion pour chacun de profiter d’une expérience unique.



2 - Observer une faune exceptionnelle. Véritable sanctuaire pour la faune, l’Antarctique abrite une diversité de mammifères marins et d’oiseaux venus à terre pour se reproduire. Dans l’eau, phoques de Weddell, rorquals de Minke, baleines à bosse, léopards de mer et otaries à fourrure offrent un ballet enchanteur pour les voyageurs. À terre ou dans les airs, manchots papous, royaux, Adélie ou à jugulaire, gorfous sauteurs, albatros et pétrels s’ébattent et s’élancent dans les airs pour compléter le spectacle.



3 - Évoluer dans des décors inouïs. Les icebergs bleutés, les cathédrales de glaces étincelantes, la banquise immaculée, les chaînes montagneuses imposantes et les glaciers millénaires servent de toiles de fond à ces scènes enchanteresses. Ici, tout est nuances de blanc, de bleu, de gris. Les couchers de soleil donnent des teintes rougeoyantes à la glace. L’immensité du décor et le « bruit » des éléments s’imposent et font naître des moments d’émotion pure.



4 - Partir sur les traces des grands explorateurs. Si l’Antarctique reste encore aujourd’hui aussi énigmatique, pensez à ce qu’il représentait voilà plus d’un siècle. Dès 1773, le Britannique James Cook s’y aventurait. Une myriade d’intrépides suivit. Du commandant Charcot à Sir Ernest Shackleton en passant par Roald Amundsen qui atteint pour la première fois le pôle Sud ou, plus récemment, Paul-Émile Victor, les hommes ont, de tous temps, tenté de percer les mystères de la banquise.



5 - Visiter des sites historiques et des bases scientifiques. Encore aujourd’hui, le Continent Blanc n’a pas livré tous ses secrets. Des bases scientifiques y sont installées afin de mener des recherches, notamment sur le climat. Les anciennes stations baleinières, véritables musées à ciel ouvert, témoignent des ravages de la chasse aux phoques et à la baleine qui firent rage au début du XXe siècle. À Port Lockroy se trouve la poste la plus australe du monde depuis laquelle l’on peut envoyer à ses proches une carte postale oblitérée avec le tampon de l’Antarctique.

La philosophie et les valeurs PONANT :



Explore to inspire incarne la philosophie de PONANT. Explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. Inviter à l’éveil et donner du sens au voyage, emmener les passagers au plus près d’une nature majestueuse et de cultures ancestrales. À bord des navires, des équipes d’expert composées de guides naturalistes, chefs d’expéditions, conférenciers et scientifiques partagent leur passion et leurs connaissances avec les passagers.



On protège mieux ce que l’on connaît.

→ Découvrez le protocole sanitaire de PONANT pour naviguer en toute sérénité.

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

Lu 164 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Cet été avec MSC Croisières, cap sur les îles grecques et les fjords norvégiens ! Une cuisine artisanale exquise avec Oceania Cruises