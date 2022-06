Appli mobile TourMaG



PONANT été 2022 : des Cyclades au Spitzberg

Cet été PONANT cultive la diversité. Plusieurs de ses navires sillonneront la Méditerranée de la pointe ibérique aux côtes turques. Ils navigueront à la rencontre de ces civilisations qui, depuis l’Antiquité, ont façonné notre héritage culturel. D’autres feront route vers l’Arctique et l’archipel du Svalbard, dans le Grand Nord, aux pays des glaciers, de l’ours blanc et du soleil de minuit.

Le Commandant Charcot , premier navire de haute exploration polaire, tentera d’atteindre le pôle Nord géographique, le point le plus septentrional de la planète !



Parfaitement adaptés aux destinations extrêmes, ultra-modernes, arborant le label « Cleanship » et de petite capacité, les navires PONANT offrent des itinéraires pour toutes les envies.

PONANT en Méditerranée D’îles en rives, PONANT navigue à la rencontre des vestiges grandioses, des villages médiévaux, des palais Renaissance, des folies baroques et des exceptionnelles villes d’art légués depuis l’Antiquité par les Perses et les Romains, les Grecs et les Byzantins. De nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco témoignent de la diversité des peuples de la Méditerranée, de la richesse de leur patrimoine et de leur culture.



Sous des cieux azur, la Méditerranée distille ses paysages naturels idylliques, ses eaux cristallines, ses garrigues tapissées de lavande, une douceur de vivre, des parfums incomparables…



Et voici quelques-uns de nos « coups de cœur » :

L’essentiel de la Croatie



Le voyage débute en Italie avec un embarquement à Venise, l’occasion d’admirer la sublime cité des Doges. Entre oliveraies, vignes et pierres anciennes, Korcula, sa première escale, est une île marquée par l’histoire, là où naquit le navigateur Marco Polo. Ce seront ensuite Split et son centre historique et Dubrovnik ceinturée de remparts médiévaux, la bien nommée « perle de l’Adriatique ».



Le navire mettra le cap vers le Monténégro pour une navigation inoubliable dans les bouches de Kotor aux allures de fjord norvégien. Blottie au fond de sa baie la ville de Kotor est fière de son architecture médiévale.

Le saviez-vous ? le centre historique et le palais de Dioclétien de Split, Dubrovnik et Kotor figurent au patrimoine mondial de l’Unesco.



Après une halte sur la magnifique île de Hvar la dernière étape mène à Rovinj, cité à l’influence vénitienne qui porte fièrement le symbole du lion ailé. Le voyage s’achève par un retour à Venise.



→ Découvrir les croisières



Patmos, où Saint Jean aurait écrit L’Apocalypse, Symi, à la beauté discrète et ses maisons néoclassiques à l’italienne, Amorgos un joyau brut.

Le navire abordera ensuite l’archipel de Santorin au cours d’une incroyable navigation au pied de sa caldeira formée lors d’une éruption autour de 1600 av. J.-C. En haut de ces falaises qui tombent à la verticale dans la mer, sont bâtis de sublimes villages blancs comme Thera et Oia. Escale ensuite sur l’authentique et pittoresque Folégandros avant de rejoindre Délos, île minuscule de l’archipel des Cyclades. Viendra enfin Mykonos, ses plages, ses moulins, et Alefkandra, son quartier typique aux maisons construites à fleur d’eau. Le navire fera une dernière escale sur l’île d’Hydra, avant de se diriger vers Athènes.



Rivages turcs et archipels grecs de mer Égée



Cette croisière de 11 jours revisite les rivages de la Turquie et des archipels grecs du Dodécanèse et des Cyclades qui abritent un panorama exceptionnel et une myriade de villages pittoresques et de criques où il fait bon se baigner et lézarder au soleil.



À la croisée de l’Orient et de l’Occident, le voyage fait escale à Tchesmé à l’imposante citadelle, à Kusadasi célèbre station située non loin d’Ephèse, à Bodrum où le charme opère toujours. Cap ensuite sur Patmos puis sur l’archipel des Cyclades. Le Bougainville fera un détour par l’île d’Hydra avant de rejoindre Istanbul riche cité historique classée Unesco.



Cap sur l’Arctique et le Spitzberg Fjords et glaciers du Spitzberg



Une croisière expédition au cœur du Spitzberg, la plus grande île de l'archipel du Svalbard et la dernière terre avant la banquise de l’Arctique. En compagnie d’experts et guides naturalistes les passagers découvrent ici une flore et une faune exceptionnelles capables de s’adapter à des conditions extrêmes, avec des températures avoisinant les -30 °C en hiver.



Au programme : Hornsund, un des plus beaux fjords de l’île, doté d’un impressionnant front glaciaire, Bellsund aux vallées verdoyantes avant de faire route vers le nord pour atteindre le parc national du Nord-Ouest du Spitzberg, sur les traces des anciens baleiniers. Ce sera ensuite Ny-Alesund la petite ville la plus septentrionale du monde. Cette station scientifique internationale et ancienne cité minière fut le point de départ de nombreuses expéditions vers le pôle Nord dont la première, en 1926, par Umberto Nobile ingénieur aéronautique et Roald Amundsen le grand explorateur norvégien à bord d’un ballon dirigeable. Le navire rejoindra finalement les glaciers mythiques du Kongsfjorden.



Un voyage au bout du monde sur les traces des morses et de l’ours polaire, seigneur de l’Arctique, une expédition inoubliable, au cours de laquelle le navire atteindra les 80° de latitude nord.



Cap sur le pôle Nord géographique à bord du Commandant Charcot



Une croisière d‘expédition exceptionnelle de 16 jours à destination du pôle Nord géographique ce point mythique situé à 700 km de toute terre émergée.



Au départ du Spitzberg cette inoubliable expérience d’une navigation où le spectacle évolue selon les mouvements de la glace, les lumières et la palette des couleurs portées. Cet itinéraire, propice à l’observation d'une faune particulièrement riche à cette période de l’année, mènera les passagers jusqu’au pack de glace. Commencera alors une lente progression au cœur de ce monde silencieux et figé par le froid extrême, en direction du Graal de tout explorateur polaire : le pôle Nord !



Défini par une latitude de 90°nord, le pôle Nord géographique se situe sur l’axe de rotation de la Terre, à l’intersection de tous les méridiens. Plongé dans l’obscurité six mois durant, puis éclairé par le Soleil les six mois suivants, ce site mythique, en permanence recouvert de glace et éloigné des terres émergées, a fasciné des générations d’explorateurs. Seuls très peu d’hommes ont à ce jour réussi à l’atteindre : un exploit désormais accessible à bord du Commandant Charcot .



À propos du Commandant Charcot : premier navire de haute exploration polaire hybride électrique, propulsé au gaz naturel liquéfié, Le Commandant Charcot est une unité pionnière en matière de préservation de l’environnement.



Avec ses 123 cabines et ses prestations raffinées, ce navire polaire innovant propose à ses passagers des destinations polaires jusque-là inaccessibles, telles que le pôle Nord géographique.



