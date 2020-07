PONANT : les croisières en Arctique reprennent dès cet été !

A partir du 13 juillet, PONANT reprend ses croisières en Arctique pour le plus grand bonheur des aventuriers et des amoureux des grands espaces.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 13 Juillet 2020

L’Arctique, une destination mythique du bout du monde Isolée et méconnue, l’Arctique est une contrée qui fascine les explorateurs depuis toujours et qui rime avec évasion et nature, loin des foules et presque vierge de toute empreinte humaine.



Voyager en Arctique c’est aussi admirer une faune endémique, comme des ours blancs ou des baleines à bosse, dans des paysages à couper le souffle entre icebergs immenses et glaciers.



Embarquer pour l’Arctique c’est également aller sur les traces de grands explorateurs comme Paul-Emile Victor ou Jean-Baptiste Charcot.



Des croisières d’Expédition 5* inédites en immersion dans une nature sauvage et préservée (1).



Au programme de ces croisières, la découverte des joyaux de l’Arctique :



• La mythique traversée du passage du Nord-Est

• Le passage du cercle polaire

• La Tchoukotka à la pointe orientale de la Russie

• Le parc national du Vatnajökull au sud-est de l’Islande

• Les îles Kouriles entre la péninsule russe du Kamtchatka et le Japon

• Ou encore la réserve naturelle du sud-est du Svalbard



A bord, les passagers profiteront de nombreuses activités en présence d’experts et guides-naturalistes qui accompagneront les sorties et débarquements en Zodiac.



Lors des croisières en Islande, les passagers auront même la chance d’être parmi les premiers à embarquer à bord du Bellot , le nouveau navire de la série des PONANT EXPLORERS, composé de seulement 92 cabines et suites.



(1) Sous réserve des autorisations administratives définitives.

Des conditions de réservation assouplies PONANT propose désormais de réserver sa croisière en toute quiétude grâce à sa politique « ULTRA-SÉRÉNITÉ » :



- Les Conditions de paiement sont assouplies avec un acompte de 10 % versé à la réservation et le solde 7 jours avant le départ.



- L’annulation de la croisière est possible sans frais et sans justificatif jusqu’à 72h avant le départ(2) : un avoir de 100 % des sommes versées est valable sur une nouvelle réservation, dans les 24 mois suivants le départ initial (hors éventuels frais réels aériens) ou remboursement des sommes versées.



Une sécurité renforcée

PONANT a par ailleurs renforcé son protocole sanitaire et créé 3 boucliers pour une zone « Anti-Covid » à bord de ses navires :



- Conditions d’accès à bord drastiques (filtrage et décontamination à l’embarquement) : 100 % des passagers et membres d’équipage seront contrôlés avant l’embarquement (test PCR obligatoire(3) 48h, ou 72h pour les longs voyages, avant l’embarquement)

- Protocoles sanitaires rigoureux

- Contrôle et suivi quotidiens (passagers, matériels, navires)



6 points clés :



• Hôpitaux embarqués dernière génération avec équipe médicale experte

• Embarquement strictement contrôlé pour les biens et les marchandises

• Nettoyage et décontamination constants et systématiques de tous les espaces à bord

• Assainissement et gestion sanitaire de la circulation de l’air

• Activités à bord et accès aux espaces publics fortement encadrés

• Visites à terre dans le respect des protocoles sanitaires



(2) Conditions d’annulation valables uniquement pour la prestation de croisière et pour toute nouvelle réservation d’un départ compris entre le 01/07/2020 et le 31/10/2020 inclus. Pour les autres prestations, aérien en particulier, l’annulation est aux frais réels demandés par les compagnies. L’annulation sans frais peut donner lieu à un report sur une autre croisière sans frais, ou à un remboursement du montant de la croisière. Un remboursement sera soumis à frais de gestion de 200 € par passager.



(3) Ne pas se déplacer si le résultat du test est positif ou si vous avez été en contact avec un cas Covid-19 moins de 14 jours avant le départ. Une prescription médicale sera envoyée par PONANT pour réaliser ce test.

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

