PSE TUI France : l'intersyndicale, le CSE et les salariés veulent en découdre

dénoncer le plan social

Cette réunion a fait ressortir les énormes inquiétudes des salariés. Le personnel qui travaille en agences de voyages et qui va devoir réouvrir alors que les salariés savent que dans 3 ou 4 mois c'est terminé....



Et puis il y a des craintes qui concernent les conditions d'accueil, mais aussi la sécurité face à des réactions de clients qui sont pour certains très remontés. La fermeture des points de ventes a exacerbé les colères.



La hotline qui a été en première ligne et qui s'est fait incendier pendant toute la période du confinement et après par les clients également. Nous redoutons la résurgence de troubles psycho-sociaux comme le burn out et le stress

Le CSE de TUI France et l’intersyndicale CGT FO CFDT CFE ont organisé mardi 23 juin 2020 une assemblée générale en visioconférence avec les salariés du groupe pourde TUI France qui prévoit la suppression de 583 postes, soit 60% des effectifs. A cette occasion, plus de 520 collaborateurs étaient connectés. Objectif :Prises de congés payés, pré-retraites, primes, calculs des indemnités, formations, mutuelle, chômage partiel, reprise des agences intégrées dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'emploi... autant de sujets qui ont été abordés.A cette occasion la Direction présentera le dispositif du plan de restructuration, les indemnités, les critères d'ordre de licenciement ou encore l'accompagnement salarial.", explique une représentante CFDT.