Palmes du Tourisme Durable : Géovélo l'application qui veut devenir le compagnon de voyage des cyclotouristes

: Nous n'avons pas attendu que le vélo soit à la mode partout, pour s'intéresser aux déplacements des cyclistes, qu'ils soient dans les grandes villes ou non.Créée en 2010, l'appication Géovélo est la première du genre à calculer l'itinéraire et à guider les cyclistes français.Une fois les points de départ et arrivé rentrés, l'utilisateur se voit proposer des trajets du plus recommandé niveau temps au plus sécurisé.Sur son vélo, le cycliste est guidé en temps réel sans nécessairement regarder son téléphone, car le guidage peut se faire par la voix.