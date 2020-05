Pandémie : il est temps d’appeler au "patriotisme" touristique !

Car la tentation d’aller voir ailleurs est toujours aussi forte et les "tentateurs" qui ne ménagent pas leur peine, auront probablement gain de cause.Si en métropole, la pression des hébergeurs et des prestataires est à son maximum, les hôteliers des Dom-Tom craignent, eux aussi, d'être emportés par la déferlante post Covid-19.Si on ajoute à cela que le pavillon français est en grande difficulté et qu’il attend avec impatience le soutien financier de l’Etat et l’ouverture d’Orly pour reprendre ses dessertes, on peut imaginer l’étendue des dégâts."Confiner" en France les candidats aux vacances, pour essayer de retrouver, autant que faire se peut, un espoir de relance de l’économie, c’est à la fois Appeler au patriotisme touristique n’est pas dénué de sens le contexte de pandémie. Pas plus que d’essayer de relocaliser l’industrie française expatriée depuis longtemps dans des contrées lointaines…Et ce d’autant plus que de nombreuses inconnues tant sanitaires que sécuritaires et économiques, conditionnent encore les départs.Gageons que les Français compte tenu du contexte et sans même qu'on leur explique, sauront appliquer la préférence nationale...Alors #PartezEnFrance !