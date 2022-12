Paramount étend son partenariat avec CWT

Paramount Global qui comprend les unités commerciales Paramount Pictures, Paramount Media Networks et CBS, a confié à CWT la gestion de son programme mondial de voyages.



Il s'agit d'une extension du partenariat déjà initié depuis 13 ans et qui couvre 39 marchés.



"Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'opportunité de gérer les activités de voyage élargies de Paramount, après un processus d'appel d'offres compétitif." , a déclaré Raphael Pasdeloup, directeur général des clients d'entreprise chez CWT.



L'accord avec Paramount Global inclut les unités commerciales de Paramount Pictures, Paramount Media Networks et CBS.



Un hub CWT fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et est composé d'équipes spécialisées qui fournissent des services qu'il s'agisse d'équipes de télévision, de production cinématographique, d'information, de sport, de publicité ou d'entreprise. " Les besoins et les attentes de Paramount en matière de voyages sont aussi diversifiés et évolutifs que les publics qu'ils servent ", précise le communiqué.