Paris : sous les masques, la Plage... à partir de samedi 18 juillet 2020

Des points d’eau permettront le lavage des mains avec savon et il sera également possible de réaliser un test sérologique dans les deux villages santé.



Pendant plus d’un mois, Parisiennes, Parisiens et visiteurs pourront profiter de transats, parasols, extensions de terrasses, tables de pique-nique et d’une cinquantaine d’animations sportives et culturelles.



Cette année encore, un programme riche et varié est proposé : pétanque, jeux de construction, animations autour de la lecture et l’écriture avec les Bibliothèques Hors les Murs, formations aux premiers secours, Taï Chi, activités nautiques et baignade gratuite dans le bassin de la Villette.