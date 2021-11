ParisLocal met l'artisanat parisien à l'honneur !

La Ville de Paris et l’Office du Tourisme et des Congrès lancent ParisLocal.



Cet évènement dont la première édition doit avoir lieu du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021 dans tous les arrondissements de Paris et la petite couronne (92, 93 et 94) mettra à l'honneur l'artisanat parisien.



Artisans du goût, d’art et créateurs ouvriront ainsi leurs portes pour présenter tout le savoir-faire du « Fabriqué à Paris ».



Frédéric Hocquard, Adjoint à la Maire de Paris chargé du Tourisme et de la Vie nocturne a déclaré : « Alors que le tourisme reprend à Paris depuis septembre, il est important pour la Ville de mettre en lumière celle et ceux, artisans et commerçants, qui contribuent à l’animation d’un Paris au quotidien et qui font de notre ville, un endroit unique, créatif et foisonnant.