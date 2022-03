Appli mobile TourMaG



Paroles de travel manager : "La grille de prix d’une TMC, ça part dans tous les sens !" L’interview d’Anthony Fondochi, responsable adjoint des services généraux de Sciences Po, en charge des déplacements professionnels

Mobility management, grille tarifaire des TMC, RSE, NDC… Anthony Fondochi, responsable adjoint des services généraux de Sciences Po, en charge des déplacements professionnels, nous éclaire sur l’évolution du métier de travel manager au lendemain de la crise sanitaire. Entretien.

TourMaG.com – Présentez-nous Sciences Po et la fonction que vous y occupez.



Anthony Fondochi : Sciences Po est une université de recherche sélective, de rang international. Elle a un modèle unique, qui associe à la fois une spécialisation en sciences humaines et sociales, avec une pluridisciplinarité, un ancrage professionnel permettant de former des acteurs pour comprendre et transformer la société.



Elle est basée à Paris et en région, avec des campus à Nancy, Poitiers, Dijon, Le Havre, Menton et Reims.



Diplômé de l’Escaet, j’ai débuté en 2016, au poste de travel manager, avant d’évoluer à celui de mobility manager. Aujourd’hui, je suis responsable adjoint des services généraux, mais j’ai toujours la gestion des déplacements professionnels.



TourMaG.com – Il convient désormais parler de « mobility management » ?



A.F. : Aujourd’hui, un travel manager doit se réinventer et élargir son périmètre. Il doit penser mobilité, c’est-à-dire travailler sur l’ensemble de l’écosystème qui gravite autour des déplacements : la flotte de téléphones mobiles, celle des véhicules ou encore le sujet de la restauration en déplacements, le taxi…



TourMaG.com - Quelles sont vos missions au quotidien ?



A.F. : Nous avons trois profils de voyageurs, avec des attentes différentes. Sciences Po compte environ 1100 salariés, sans compter les enseignants vacataires. 400 personnes voyagent régulièrement.



Nos enseignants vacataires, souvent Parisiens, vont se rendre vers les campus en région. 60% de nos déplacements, correspondent à leurs allers et retours dans la journée en train.



Nos chercheurs sont amenés à voyager à travers le monde pour rejoindre leur terrain de recherche. Enfin, nos salariés se déplacent pour des partenariats, des recrutements, du réseautage.



TourMaG.com - Comment organisez-vous tous ces déplacements ?



A.F. : Une personne est en charge de la gestion des déplacements au sein de l’équipe, car nous avons fait en sorte que les voyageurs soient au maximum autonomes.



Nous utilisons le même outil, Cytric d’Amadeus, depuis 2018. Le pli est pris.



Et puis, nous nous reposons pas mal sur des référents ou ambassadeurs. Ce sont des personnes identifiées, au sein de chaque service, qui maîtrisent un peu plus l’outil et peuvent venir en aide aux collègues. Nous réalisons des formations annuelles pour ces référents.



Nous avons également rédigé un guide d’utilisation, le plus simple et compréhensible possible. Cela a demandé un gros travail.



"La grille de prix d’une TMC, ça part dans tous les sens" TourMaG.com - Comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?



A.F. : Les confinements ont marqué l’arrêt total des déplacements. Nous avons dû nous assurer que tous les déplacements prévus, soit une centaine, aient bien été annulés.



Sciences Po anticipe ses déplacements annuels, habituellement, c’est un avantage. C’est devenu une contrainte.



Le suivi a été très compliqué. Avec nos équipes de la direction financière, nous avons dû jongler avec les différents modes de fonctionnement des compagnies aériennes, entre les avoirs et bons d’achats.



En parallèle, nous avons dû assurer le rapatriement de personnes en déplacement. Entre les fermetures successives des frontières et le remplissage rapide des avions, cela n’a pas été simple.



Depuis, l’activité a repris. Nous n’avons pas ressenti de baisse d’activité, car à cette même période, nous nous sommes concentrés sur le renouvellement de notre contrat avec notre fournisseur, agence de voyages et outils.



TourMaG.com - Avec qu’elle TMC travaillez-vous ?



A.F. : Avec FCM depuis mai 2021. Nous sommes soumis aux règles des marchés publics. Nous sommes dans l’obligation de remettre en concurrence nos marchés.



TourMaG.com – Qu'attendez-vous de votre agence de voyages ?



A.F. : De la disponibilité, de la réactivité et de la souplesse.



Nous avons renouvelé notre contrat, lorsqu’il a fallu se pencher sur la pondération pour les critères d’attribution. On l’a pondéré de sorte que 70% de la note représente la qualité de l’agence et uniquement 30% le prix.



Pour nous, la réelle source d’économie repose sur la qualité de l’offre. De très bons agents vont chercher les tarifs les plus compétitifs.



TourMaG.com – Qu’est-ce que vous aimeriez voir évoluer dans votre partenariat avec une TMC ?



A.F. : Si aujourd’hui vous vous penchez sur la grille de prix d’une TMC, ça part dans tous les sens. Il y a des frais pour l’hôtel, différents de ceux de l’aérien qui le sont encore du ferroviaire.



Sur l’arien, ils seront différents selon qu’il s’agisse d’un vol, court, moyen ou long courrier…



D’autres coûts s’appliquent à la modification, l’annulation… on ne s’y retrouve plus.



Alors contrôler l’application de ces tarifs, c’est mission impossible.



Il faudrait tout simplement mettre en place une redevance en pourcentage en fonction du volume réalisé, que l’on pourrait régler mensuellement ou trimestriellement.

"Je suis convaincu qu’il y aura moins de déplacements dans les années à venir" TourMaG.com – Est-ce que la diminution du volume de déplacement est durable ?



A.F. : Oui, du fait de l’évolution très rapide des outils de visioconférence. Sans compter sur une prise de conscience environnementale. Je suis convaincu qu’il y aura moins de déplacements dans les années à venir.



TourMaG.com – Que pensez-vous de NDC ?



A.F. : C’est un projet qui traîne, il y a eu beaucoup trop de communication autour de ce sujet. Aujourd’hui, dans les outils on ne voit pas grand-chose de neuf. J’attends de pouvoir régler mon accès à un salon dans un aéroport, mon surplus de bagage, un service coupe-file, ou encore de choisir mon repas à bord… aujourd’hui, il n’y a rien de tout ça.



Avant d’être focus, sur NDC, il faudrait déjà proposer le minimum, comme réserver un billet Ouigo ou des trajets ferroviaires internationaux ou encore un taxi. Ce sont là, les vrais besoins, qui permettent de centraliser, de ne pas avoir recours aux notes de frais et qui entraînent des gains de productivité énormes.



TourMaG.com – Quid de l’open-booking ?



A.F. : Oui, le fait de réserver via l’outil et l’agence de voyages est bien respecté. Mais, il y aura toujours un peu de leakage. Ce n’est pas possible de capter 100% des déplacements surtout dans une entreprise de notre taille.



TourMaG.com – Que pensez-vous de la surcharge carburant durable mise en place par Air France ?



A.F. : C’est une bonne chose en termes de RSE, mais quand on gratte un peu on se rend compte qu’il ne s’agit que de 1% du carburant utilisé et que c’est imposé par la



TourMaG.com – Quelle est votre démarche RSE ?



A.F. : Nos collaborateurs ne peuvent pas prendre l’avion, si le trajet en train dure moins de quatre heures. Nous avons un partenariat avec G7. Nous travaillons à ce que tous nos déplacements soient effectués dans une flotte verte, hybride ou électrique, et non plus thermique.



Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

