Partenariat stratégique entre OnSpot et Miles Attack : sublimer l'expérience voyageurs

OnSpot, pionnier dans les solutions de conciergerie de voyage sur mesure et Miles Attack, le programme de fidélité dédié aux agents de voyage du groupe Gekko, filiale d'Accor, s'associent dans un partenariat novateur.

Cette collaboration vise à faciliter le quotidien des agents de voyage en confiant à OnSpot la gestion contre-productive des demandes de leurs clients en voyage à travers le monde, 24/7/365.



Rédigé par Bianca Zanoni le Lundi 15 Janvier 2024

Un accès simplifié à la conciergerie de voyage



OnSpot rend l’accès à la conciergerie de voyage plus simple et inclusif pour toutes les agences, quelle que soit leur taille.



En intégrant les services OnSpot, les agences de voyage peuvent désormais proposer à leurs clients une assistance personnalisée, répondant en français à leurs besoins spécifiques en temps réel, partout et à tout moment.



870 miles offerts aux 100 premières agences

L’accord prévoit le versement de 435 MILES à chaque inscription sur la doubler ce nombre de MILES pour les 100 premières agences inscrites.



En bonus, 215 MILES seront offerts aux agents ayant répondu correctement aux questions concernant les services de OnSpot, sous forme d’un quiz, spécialement préparé pour célébrer ce nouveau partenariat.

Le développement du concept OnSpot OnSpot, qui a vu le jour en 2007, dans un petit appartement Californien, s'est rapidement développé pour devenir un acteur clé de l'industrie du voyage.

En 2023, la société a servi plus de 80,000 voyageurs, couvrant des besoins variés dans plus de 80 destinations.



Cette croissance témoigne de l'engagement d'OnSpot et de l’intérêt des acteurs touristiques à transformer l'expérience de voyage par la flexibilité et l'innovation.



Une collaboration à forte valeur ajoutée





“Souscrire aux services OnSpot est avant tout une stratégie marketing permettant à nos partenaires agences de se démarquer de la concurrence en ligne en misant sur le service et l’expérience voyageur” nous dit Benoît, avant de continuer: “Il s’agit également d’une réponse efficace aux attentes et besoins grandissants des voyageurs tout en permettant à l’agence de travailler en direct avec certains prestataires locaux tout en gardant un filet de sécurité grâce à notre accompagnement local”.



Pour Miles Attack,

Ce partenariat est une étape significative vers la réalisation de la vision commune d'OnSpot et de Miles Attack : incentiver l'ajout de services additionnels et personnalisés dans les dossiers et séjours "à la carte". Benoit Cerceau , fondateur d'OnSpot, voit dans cette collaboration une opportunité d'améliorer et de diversifier les offres des agences de voyage.

Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)



Email:

Téléphone: 07 79 78 40 04



Représentant commercial France (Lyon)Email: contact@onspot.travel Téléphone: 07 79 78 40 04

