Perpignan : ASL Airlines reprendra ses vols vers Oran le 27 juin 2023

ASL Airlines annonce la reprise des vols vers Oran au départ de Perpignan à partir du 27 juin 2023.



Lancée en 2018, la ligne avait été suspendue en 2020 en raison de la crise du Covid-19 et des restrictions de déplacement liées à la pandémie.



Cette liaison sera assurée à raison de 2 vols par semaine chaque mardi et jeudi pendant la saison été, qui s’étend jusqu’au 28 octobre. Les vols seront opérés en Boeing 737-700 et 800 (respectivement de 147 et 186 sièges).



Avec la reprise de cette liaison, ASL Airlines France desservira durant l'été 2023, 5 destinations en Algérie (Alger, Oran, Constantine, Annaba, Béjaïa) avec 9 liaisons aériennes au départ de la France.