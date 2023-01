ASL Airlines : Jonathan Raimbault nommé directeur commercial

Jonathan Raimbault intègre le comité de direction d’ASL Airlines France en tant que directeur commercial et du programme.



Il remplace à ce poste Eric Vincent récemment nommé directeur exécutif d'ASL Airlines France.



Il aura " la responsabilité des ventes et du marketing, de la programmation des vols et de l'administration des ventes, pour l’activité passagers et pour l’activité fret de la compagnie ", annonce la compagnie dans un communiqué.



Titulaire d’un master en ingénierie et management des services (2005), puis d’un diplôme de l’Essec Business School en Management général (2022), Jonathan Raimbault intègre en 2008 le groupe Air France au sein de sa filiale Brit Air en tant que responsable management de progrès, puis il exerce la fonction de chef d'escale aux aéroports d’Orly et de Paris-CDG.