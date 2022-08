Hiver 2022-2023 : ASL Airlines France ouvre les ventes vers l’Algérie

ASL Airlines France vient d'annoncer l’ouverture à la vente de son programme hiver 2022-2023, qui dessert 4 villes algériennes avec près de 30 fréquences aller-retour entre la France et l’Algérie.



Dès le 30 octobre prochain, la compagnie renforcera la destination Alger avec une desserte biquotidienne au départ de Paris-CDG.



" C’est la première fois depuis deux ans qu’ASL Airlines France propose autant de vols chaque semaine entre la France et l’Algérie, et cela permettra à tous nos passagers qui n’ont pas encore pu se rendre en Algérie après la crise Covid, et à tous ceux qui ont l’habitude d’y aller souvent, de trouver plus de choix à des tarifs très attractifs" , a déclaré Éric Vincent, directeur commercial et du programme dans un communiqué.