J.-F. Dominiak (Scara-ASL Airlines) : "Il faut sauver les compagnies françaises et pas seulement le Groupe Air France"

TourMaG.com - Le secteur réclame un « Plan Marshall » pour l’aérien. De votre côté, comment dialoguez-vous avec le gouvernement et quelles mesures urgentes demandez-vous concrètement ?



Jean-François Dominiak : Le Gouvernement parle d’un plan pour sauver le Groupe Air France mais n’a encore pas fait état des compagnies aériennes françaises hors Groupe Air France, qui sont elles aussi très fragilisées par la crise sans précédent que nous vivons.



Après deux semaines confuses, le dialogue direct avec les autorités vient d’être établi en fin de semaine dernière lors d’une conférence téléphonique organisée par la DGAC regroupant les dirigeants des compagnies aériennes françaises, ainsi que leurs organisations syndicales patronales SCARA et FNAM.



TourMaG.com - Un report de taxation sera-t-il suffisant ?



Jean-François Dominiak : Il est évident qu’un report ne peut pas suffire, c’est pourquoi nous demandons des dégrèvements.



Dès le 13 mars le SCARA a adressé un courrier au Premier ministre pour lui demander de prendre différentes mesures, outre un aménagement de différents règlements français et européens, et notamment des aides financières pendant la durée de la pandémie :



- la mise en œuvre d’un cadre réglementaire permettant la mise en œuvre du chômage technique pour le Personnel Navigant.



- une aide à la trésorerie des compagnies en accordant des dégrèvements, et pas simplement des moratoires, sur les charges URSSAF et sur toutes les taxes et redevances relevant de l’Aviation Civile, des aéroports et d’Eurocontrol.



- le dégrèvement, et pas simplement des moratoires, des cotisations patronales et salariales dues à la CRPN.



- le dégrèvement, et pas simplement des moratoires, de toutes les taxes annexes (taxe sur les salaires, formation, etc.)



Nous avons demandé par ailleurs à la DGAC un report de toutes les échéances touchant la surveillance réglementaire des opérations aériennes des compagnies et un moratoire au plan européen sur les historiques des créneaux sur les aéroports, toutes mesures que nous avons obtenues.