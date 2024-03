Plage privée Haïti : Royal Caribbean suspend ses escales

Elle sera remplacée par une journée en mer, ainsi que par un temps supplémentaire lors d'une visite déjà prévue à Falmouth, en Jamaïque.



Le Mariner of the Seas devait également se rendre à Labadee la semaine prochaine, le 18 mars. A la place, le navire de la classe Voyager se rendra à Nassau, aux Bahamas. Même chose pour le Grandeur of the Seas.



Dans un premier temps, RCCL s'était montré rassurant précisant que « Labadee est située sur la côte nord d'Haïti, alors que la majorité des violences se produisent plus au sud, dans des zones plus peuplées »



Les excursions prépayées seront automatiquement remboursées.