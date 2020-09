Plan « France relance » : pour Roland Héguy, (UMIH), le compte n'y est pas !

Un rebond estival mais une rechute économique possible dans un environnement qui reste marqué par l’incertitude



Plongé en « activité zéro » entre le 15 mars et le 2 juin pour éviter la propagation du virus, les cafés, hôtels, restaurants, traiteurs, discothèques, est l’un des secteurs les plus touchés par cette crise.



Cette rentrée constitue le moment de vérité pour nos professionnels qui travaillent en temps normal avec une clientèle d’affaires, d’événementiel qui représentent près de 35% des taux d’occupation ou encore avec les touristes étrangers qui sont toujours aux abonnés absents.



La saison estivale 2020, bien que courte, fût globalement satisfaisante sauf dans les grandes métropoles où la situation économique de nos professionnels demeure très préoccupante.



L’UMIH évalue à 15% le nombre de défaillances d’entreprises d’ici décembre 2020 pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèques, soient potentiellement 200 000 salariés au chômage d’ici la fin de l’année.



Où sont les mesures pour préserver l’emploi et les trésoreries des TPE/ PME ?



Depuis le 15 mars, l’UMIH et ses syndicats associés ont un travail régulier avec le Gouvernement dans le but d’éviter à tout prix la casse économique et sociale dans les cafés, hôtels, restaurants, traiteurs, discothèques.



Ainsi, l’UMIH et ses syndicats associés avaient produit une contribution « Pour une relance permettant au secteur CHRD de rebondir et de revivifier les territoires » .