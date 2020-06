Plan tourisme : le compte n'y est pas... des secteurs entiers (dont la presse pro) passés à la trappe !

Monsieur le Ministre,Nous avons pris connaissance de la liste (dite secteur 1bis) des secteurs qui dépendent du secteur du tourisme, et qui, par ricochet, subissent un arrêt total d’activité (LIRE). Ces secteurs sont à l’arrêt depuis 3 mois ; leur redémarrage est étroitement conditionné au redémarrage de l’activité des voyagistes.: Ils ne vendent plus aucun contrat puisque nous ne vendons plus de voyages. Perte de plus de 90% d’activité sur les deux derniers mois. Ils sont au nombre de trois sur le marché à avoir une activité exclusivement dédiée au voyage:, notamment celles qui fournissent des solutions technologiques et digitales permettant la réservation, la commercialisation, la distribution de services soit en BtoB soit en BtoC, les call-centers dédiés aux voyages.Les entreprises de ce secteur peuvent être identifiées : Misterfly, Résaneo, Orchestra, Speed Media, Viaxoft, Travel-Insight…