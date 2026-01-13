Plateau international veut mieux faire connaître ses clients "luxe"

" Nous travaillons avec un portefeuille trié sur le volet d'hôtels de charme, de destinations insulaires, de spécialistes des safaris sur-mesure, de petites compagnies de croisières fluviales de luxe - en Inde, Vietnam-Laos-Cambodge et Egypte - et d'agences réceptives (DMC) orientées sur-mesure tout en ayant le segment luxe en tête ", reprend Gérald Béché.



Pour illustrer son propos, il cite volontiers le "dernier arrivé" parmi les clients de Plateau International : Few and Far Luvhondo, un établissement somptueux mais intimiste, installé par un couple d'Américains au nord de l’Afrique du Sud.



Bâtis en bois d’eucalyptus, ses six lodges sont accrochés à une falaise au milieu d'une forêt de baobabs anciens, dans la Réserve de biosphère de Vhembe, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un endroit parfait pour apprécier la beauté d’une nature sauvage !



Comme il est de règle dans le réseau Relais & Châteaux dont cet hôtel est membre, la gastronomie fait partie intégrante de l'expérience.



Le séjour all inclusive à Few & Far Luvhondo comprend aussi les activités : randonnées guidées, safaris en 4x4, nuits à la belle étoile et - prochainement - un safari aérien à bord du téléphérique solaire Solyrus. Family friendly, l'établissement reçoit 18 clients maximum à la fois (12 adultes et 6 enfants).



Autre client volontiers cité par Gérald Béché, la compagnie de croisière sur le Nil Farah Nile Cruise, qui fait naviguer un bateau de 56 cabines Deluxe et 2 suites royales dans lesquelles l'hospitalité est raffinée dans les moindres détails.