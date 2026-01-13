TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Plateau international veut mieux faire connaître ses clients "luxe"

En portefeuille, 17 hôtels, 7 réceptifs et 3 compagnies de croisière fluviales


Basé dans le sud de l'Angleterre, le bureau de représentation Plateau international est spécialisé dans les hôtels de charme, les croisières fluviales et les expériences exclusives et haut de gamme. Tour d'horizon avec Gérald Béché, nouveau Sales Director pour la France et les marchés francophones européens.


Rédigé par le Mercredi 14 Janvier 2026

Gérald Béché, nouveau Sales Director pour la France et les marchés francophones européens - Photo : Plateau International)
Gérald Béché, nouveau Sales Director pour la France et les marchés francophones européens - Photo : Plateau International)
Worldia
"Nous sommes spécialisés sur le segment luxe, les expériences exclusives et même sur-mesure".

Avec enthousiasme, Gérald Béché a entrepris, depuis deux mois, de faire connaître en France et sur les autres marchés francophones européens (Belgique wallonne, Luxembourg, Suisse romande), les clients de Plateau international.

Ce bureau de représentation commerciale basé dans le sud-est de l'Angleterre a été créé en 2018 par Marco Rosa et Alex Scasny.

Si ces deux fondateurs "ont trente ans d'expérience dans l'industrie du luxe", comme le souligne Gérald Béché, lui-même n'est pas un néophyte.

Son CV en témoigne. Depuis vingt-cinq ans, ce jeune quinquagénaire qui s'affiche "passionné, déterminé et investi", a pas mal roulé sa bosse dans le monde du tourisme, occupant divers postes de "commercial" (Thomas Cook, Jet tours, Austral Lagons, Sun Siyam Resorts, etc.), puis créant son propre bureau de représentation.

Enfin, en novembre dernier, il a intégré l'équipe (douze personnes) de Plateau International.

Plateau International : des clients triés sur le volet

Des lodges immergés dans une belle nature - Photo : Few & Far Luvhondo/Plateau International
Des lodges immergés dans une belle nature - Photo : Few & Far Luvhondo/Plateau International
"Nous travaillons avec un portefeuille trié sur le volet d'hôtels de charme, de destinations insulaires, de spécialistes des safaris sur-mesure, de petites compagnies de croisières fluviales de luxe - en Inde, Vietnam-Laos-Cambodge et Egypte - et d'agences réceptives (DMC) orientées sur-mesure tout en ayant le segment luxe en tête", reprend Gérald Béché.

Pour illustrer son propos, il cite volontiers le "dernier arrivé" parmi les clients de Plateau International : Few and Far Luvhondo, un établissement somptueux mais intimiste, installé par un couple d'Américains au nord de l’Afrique du Sud.

Bâtis en bois d’eucalyptus, ses six lodges sont accrochés à une falaise au milieu d'une forêt de baobabs anciens, dans la Réserve de biosphère de Vhembe, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un endroit parfait pour apprécier la beauté d’une nature sauvage !

Comme il est de règle dans le réseau Relais & Châteaux dont cet hôtel est membre, la gastronomie fait partie intégrante de l'expérience.

Le séjour all inclusive à Few & Far Luvhondo comprend aussi les activités : randonnées guidées, safaris en 4x4, nuits à la belle étoile et - prochainement - un safari aérien à bord du téléphérique solaire Solyrus. Family friendly, l'établissement reçoit 18 clients maximum à la fois (12 adultes et 6 enfants).

Autre client volontiers cité par Gérald Béché, la compagnie de croisière sur le Nil Farah Nile Cruise, qui fait naviguer un bateau de 56 cabines Deluxe et 2 suites royales dans lesquelles l'hospitalité est raffinée dans les moindres détails.

Cap sur les agences de voyages

Sur le bateau de Farah Nile Cruise, une hospitalité raffinée - Photo : Farah Nile Cruise/Plateau International
Sur le bateau de Farah Nile Cruise, une hospitalité raffinée - Photo : Farah Nile Cruise/Plateau International
Spécialisé en B2B, Plateau international a, chaque année, un stand à l'ILTM (International Luxury Travel Market) de Cannes.

Pour aider ses clients (17 hôtels, 7 réceptifs et 3 compagnies de croisière fluviales) à accroître leur notoriété et à développer leurs affaires, Plateau international dispose d'un vaste réseau de partenaires commerciaux en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Canada.

Il dédie aussi à chaque client une page sur son site internet. Il s'emploie aussi à les faire connaître des TO et des agences de voyage haut de gamme - notamment en s'appuyant sur les réseaux Virtuoso et Serandipians. C'est dans ce but qu'a été embauché Gérald Béché qui est basé en France.

Toujours dans ce but, Plateau International publie des newsletters, diffusées grâce une date base de 30 000 agences installées dans le monde entier. Sont aussi destinataires 600 tour-opérateurs spécialisés dans le luxe et le sur-mesure.

"Nous organisons aussi des webinaires et des famtrips. Nous prévoyons aussi un roadshow annuel. En 2026, il aura lieu en juin", précise encore Gérald Béché.

