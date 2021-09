Plein Air : Odalys lance Nomad, un concept "plus proche de la nature"

Modulables et dotés de larges baies vitrées ouvertes sur une grande terrasse, les nomad-¬homes sont répartis entre 3 villages distincts. "Le domaine favorisera la circulation douce et le déploiement de pistes cyclables. De nombreux équipements seront également proposés : espace aqualudique, location de vélos, potager... " explique un communiqué.



« Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir s'offrir une résidence secondaire, un rêve rendu trop souvent inaccessible en raison d'une offre restreinte et de prix qui s'envolent. Vendus à des prix attractifs, nos nomad-homes séduisent beaucoup de vacanciers qui retrouvent le confort d'un logement comme à la maison dans un environnement arboré proche de la mer.



Ils apprécient aussi de pouvoir choisir d'occuper en totalité ou partiellement leur bien en confiant à Odalys Plein Air le soin de le louer sur certaines périodes en contrepartie d'un loyer garanti » explique Laurent Dusollier, Directeur Général du Groupe Odalys.