Pliant accélère dans le tourisme et poursuit son expansion internationale (vidéo)

Pliant organisait, le 10 juin dernier, une soirée à Paris réunissant clients, partenaires et professionnels du voyage.
L'événement, présenté comme un moment d'échange et de networking, s'est déroulé dans un format volontairement restreint.
À cette occasion, l'entreprise spécialisée dans les solutions de paiement B2B est revenue sur son développement depuis sa création en Allemagne il y a six ans.
Pliant s'est d'abord développée sur les marchés allemand et autrichien avant d'accélérer son expansion européenne.
Présente en France depuis deux ans, la société poursuit aujourd'hui son développement à l'international.
L'entreprise comptait une quarantaine de collaborateurs à ses débuts. Elle emploie désormais près de 350 personnes.
Pliant est aujourd'hui présente sur 33 marchés et a récemment ouvert ses activités aux États-Unis.
L'événement, présenté comme un moment d'échange et de networking, s'est déroulé dans un format volontairement restreint.
À cette occasion, l'entreprise spécialisée dans les solutions de paiement B2B est revenue sur son développement depuis sa création en Allemagne il y a six ans.
Pliant s'est d'abord développée sur les marchés allemand et autrichien avant d'accélérer son expansion européenne.
Présente en France depuis deux ans, la société poursuit aujourd'hui son développement à l'international.
L'entreprise comptait une quarantaine de collaborateurs à ses débuts. Elle emploie désormais près de 350 personnes.
Pliant est aujourd'hui présente sur 33 marchés et a récemment ouvert ses activités aux États-Unis.
Une croissance portée par l'expansion internationale
Lors de son intervention, Mathieu Volondat, le directeur général France de Pliant, est revenu sur les différentes étapes du développement de l'entreprise depuis sa création.
L'ouverture du marché américain constitue l'une des dernières évolutions en date pour la société allemande.
Cette expansion s'ajoute à la présence déjà établie de Pliant sur plusieurs marchés européens, dont la France, où l'entreprise est implantée depuis deux ans.
La rencontre parisienne a également permis aux clients et partenaires présents d'échanger avec les équipes de l'entreprise dans un cadre informel.
A lire aussi : Travelsoft Pay et Mastercard annoncent un partenariat
L'ouverture du marché américain constitue l'une des dernières évolutions en date pour la société allemande.
Cette expansion s'ajoute à la présence déjà établie de Pliant sur plusieurs marchés européens, dont la France, où l'entreprise est implantée depuis deux ans.
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