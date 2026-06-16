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Pliant accélère dans le tourisme et poursuit son expansion internationale (vidéo)

L'entreprise allemande est désormais présente sur 33 marchés et vient d'ouvrir les États-Unis


Pliant a réuni clients, partenaires et professionnels du voyage lors d'une soirée organisée à Paris, l'occasion de revenir sur la forte croissance de l'entreprise depuis sa création en Allemagne il y a six ans. Désormais présente sur 33 marchés et récemment implantée aux États-Unis, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement B2B poursuit son expansion internationale après avoir renforcé sa présence en France. Le point en vidéo avec Mathieu Volondat, directeur général France de Pliant.


Rédigé par le Mercredi 17 Juin 2026 à 10:41

Pliant est aujourd'hui présente sur 33 marchés - DepositPhotos.com, Gapchuk_Olesia
Pliant est aujourd'hui présente sur 33 marchés - DepositPhotos.com, Gapchuk_Olesia
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Pliant organisait, le 10 juin dernier, une soirée à Paris réunissant clients, partenaires et professionnels du voyage.

L'événement, présenté comme un moment d'échange et de networking, s'est déroulé dans un format volontairement restreint.

À cette occasion, l'entreprise spécialisée dans les solutions de paiement B2B est revenue sur son développement depuis sa création en Allemagne il y a six ans.

Pliant s'est d'abord développée sur les marchés allemand et autrichien avant d'accélérer son expansion européenne.

Présente en France depuis deux ans, la société poursuit aujourd'hui son développement à l'international.

L'entreprise comptait une quarantaine de collaborateurs à ses débuts. Elle emploie désormais près de 350 personnes.

Pliant est aujourd'hui présente sur 33 marchés et a récemment ouvert ses activités aux États-Unis.

Une croissance portée par l'expansion internationale

Lors de son intervention, Mathieu Volondat, le directeur général France de Pliant, est revenu sur les différentes étapes du développement de l'entreprise depuis sa création.

L'ouverture du marché américain constitue l'une des dernières évolutions en date pour la société allemande.

Cette expansion s'ajoute à la présence déjà établie de Pliant sur plusieurs marchés européens, dont la France, où l'entreprise est implantée depuis deux ans.

La rencontre parisienne a également permis aux clients et partenaires présents d'échanger avec les équipes de l'entreprise dans un cadre informel.

A lire aussi : Travelsoft Pay et Mastercard annoncent un partenariat


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Tags : pliant
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