Plus de 80 exposants attendus pour le Manor Travel Partners

La 14e édition du Manor Travel Partners se déroulera dans les Salons Hoche à Paris le 17 mars 2020, avec plus de 80 exposants.



" L’ensemble des fournisseurs du GIE seront présents et parmi eux 35 compagnies aériennes, 4 loueurs de voiture, 20 tour-opérateurs, 5 centrales de réservations hôtelières, sans oublier la Sncf, les GDS, les back office ", précise Manor dans un communiqué.



Comme pour les éditions précédentes, deux moments forts ponctueront cette journée : un déjeuner pour l’ensemble des exposants et des vendeurs présents et à 18h, un cocktail rassemblant les décideurs (agences du GIE et fournisseurs).