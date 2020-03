Manor reporte son workshop annuel

Manor annonce le report de la 14e édition de son workshop annuel, le Manor Travel Partners, initialement programmé le 17 mars 2020.



" La propagation de l’épidémie sur le territoire français et le passage probable au stade 3 dans les prochains jours ne permettent pas de maintenir cette manifestation dans un climat serein et efficace pour nos 80 exposants et nos 300 collaborateurs ", indique le réseau dans un communiqué.



Il sera reporté à une date ultérieure, " de préférence avant l’été si la situation sanitaire le permet ".