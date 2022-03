Podcasts : Découvrez le First Collection at Jumeirah Circle, un nouvel hôtel à Dubai

The First Collection at Jumeirah Circle est le premier hôtel de The First Collection Group et nous envisageons d'en ouvrir un deuxième à Dubai, à Business Bay, en 2022.



Notre hôtel se trouve dans le quartier de Jumeirah Circle. C'est un nouveau quartier de Dubai et il est encore en plein développement. Il se trouve proximité de sites clés de la ville. Notre hôtel est ainsi à 20 minutes du site de l'Expo Universelle, du Dubai Mall, de la Palm Jumeirah, de la marina ou du Mall of The Emirates (…)



L’établissement lui-même est installé dans un gratte-ciel ultra design de 39 étages où se répartissent 491 chambres et suites, spacieuses et fonctionnelles

. »: à partir de 100 € la chambre double.