Poitiers : le Futuroscope dévoile son futur visage (d'ici à 2025)

Un parc aqua-ludique thématisé et couvert, "l’Aquascope", prolongera en 2024 le séjour des visiteurs et proposera des activités aquatiques multiples et à sensations, dans une atmosphère inédite, fidèle à l’identité technologique et immersive du Futuroscope.



104 millions d’euros seront nécessaires pour aménager tous ces espaces, portés par une nouvelle société Futur Resort (détenue par la SEM Patrimoniale de la Vienne et la Banque des territoires).



A l’issue de ce programme, le Futuroscope espère dépasser 2,5 millions de visiteurs par an (soit 650 000 visites supplémentaires à la fréquentation d’aujourd’hui) et augmenter son chiffre d’affaires de 75%.



Avec ce projet, le Futuroscope s’engage dans une démarche environnementale visant " 0 émission carbone et 0 énergie fossile, 70% d’autoconsommation énergétique dans le périmètre du Projet parc et resort, une flotte interne de véhicules 100% propres, la totalité des déchets valorisés, des investissements structurants dans les domaines du photovoltaïque ", précise le Groupe dans le communiqué.



Enfin, ce plan de développement s’accompagne d’une évolution de l’actionnariat : La Compagnie des Alpes et la Banque des Territoires confortent leurs participations à hauteur respectivement de 55% et 24% du capital, et le Département de la Vienne, à travers la SEML Patrimoniale, avec 18%.



Un nouveau bail est aussi signé avec le Département jusqu’en 2050.