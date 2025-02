Ponant Explorations vous emmène au cœur de l’éclipse solaire 2026

rendez-vous extraordinaire

la Lune éclipsera le Soleil, et les étoiles s’éveilleront dans une nuit éphémère

Éclipse solaire totale dans le Grand Nord sauvage

a conçu trois itinéraires distincts pour l'observation de l'éclipse solaire totale.Le premier, intitulé "", se déroulera du 6 au 14 août 2026 à bord du Boréal. Le navire partira depour une croisière de 9 jours et 8 nuits, avec des tarifs à partir de 6 130 €. Serge Brunier , journaliste scientifique et photographe spécialisé dans les éclipses, ainsi que Joe Rao , météorologue et astronome, accompagneront les passagers. Selon Serge Brunier, cette croisière est un "" où "".Le deuxième itinéraire, "", se déroulera du 1er au 14 août 2026 à bord du Lyrial. Cette croisière de 14 jours et 13 nuits partira de, avec des tarifs à partir de 12 050 €. Les astronautes français Claudie et Jean-Pierre Haigneré partageront leur expérience des vols spatiaux avec les passagers.Le troisième itinéraire, "", se déroulera du 10 au 18 août 2026 à bord du Lapérouse. Cette croisière de 9 jours et 8 nuits, avec des tarifs à partir de 6 390 €. L'astronaute Jean-François Clervoy accompagnera les passagers.