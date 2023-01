Ponant étoffe ses outils immersifs en ligne

Enfin Ponant a lancé une carte de suivi en temps réel des navires et des escales baptisée « Explore ».Outre la position de tous les navires de la flotte,. En quelques clics, elle permet d’accéder aux caméras d’étraves de chaque navire, de partir pour une visite à 360° ou encore de découvrir chaque escale via des photos et vidéos.Accessible à partir du site web de PONANT, la première version de la carte, en français vient de sortir. D ’autres contenus immersifs et informations pratiques, concernant la faune et la flore par exemple, viendront rapidement enrichir encore ce nouvel outil.