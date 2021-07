Ponant : j'ai testé pour vous une croisière en Bretagne (Vidéo)

En mer, les paysages ont défilé offrant l’essence de la Bretagne, mais à la vitesse d’un cheval au gallot.



" C’est une très belle façon de découvrir la Bretagne, là où aucune île ne se ressemble, " résume le commandant de bord, un breton originaire de Saint-Malo.



Les passagers pour beaucoup voire même tous étaient des habitués de la marque française, avec un client culminant à plus de 85 croisières Ponant.



Ils ont pu arpenter les îles sauvages d'une région emblématique, grâce aux zodiacs embarqués sur le Bellot, mais aussi s'offrir le luxe d'une incursion en Normandie.



" Nous ferons peut être un détour par les îles Chausey, placées à la césure, à l'hémistiche entre les deux régions.



Pour tout vous dire, lorsque je voyage dans le monde, je me demande toujours, est-ce plus beau que Chausey ? C’est mon maitre étalon, " confie Pascal Goger.



Entre temps, il y a beaucoup à admirer, mais aussi à apprendre grâce à l’équipe de naturalistes présente à bord.



Ces derniers font découvrir, via des groupes de 15 passagers, l'histoire, la faune et la flore locale.



Des buses variables aux phoques, en passant par diverses espèces de poissons observables au Blue Eye et sur les ponts à la faveur des lumières du bateau.



" Ce matin nous en avons vu à 7h des dauphins. C’est presque quotidien en Bretagne, pour les membres d’équipage et les passagers, " lâche le commandant de bord.



D’ailleurs par chance, un soir un banc de dauphins est venu frayer à proximité de la coque. Un spectacle unique que j'ai pu admirer.



Les journées à bord sont très rythmées pour qui veut participer à chaque activité (voire résumé, plus bas).



Pour les plus sportifs, une petite salle de sport et une piscine permettent de se dégourdir les jambes, des kayaks sont à disposition avec un guide. Le Spa Clarins, avec un sauna en libre accès, tous les jours.



Seul petit bémol, pour les fêtards ou les bons vivants, la clientèle a tendance du moins lors de ce voyage à se coucher relativement tôt.



Vers 22h30, rares sont les personnes à fréquenter le bar ou les extérieurs.